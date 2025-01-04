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拜登下令「卡特辭世」全美降半旗30天！　川普不爽就職日被觸霉頭

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普不滿自己就職典禮當天全美仍然在降半旗。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統卡特上個月29日辭世，現任總統拜登宣布全國降半旗哀悼30天。總統當選人川普今天表示，他在本月20日就職時，「沒有美國人會（對當天降半旗）感到高興」。

法新社報導，川普還說，民主黨人對這樣的低迷氛圍大感快活。

卡特（Jimmy Carter）於2024年12月29日辭世，享嵩壽100歲，有關當局將於下週舉行國葬。拜登下令全國聯邦建築和場域降半旗以紀念卡特，為期30天。

對川普而言，這意味著本月20日他在國會大廈階梯上宣誓就職時，會出現舉國哀悼的違和畫面。

這位共和黨人透過他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）對這種情況發表評論，表達不滿。他寫道：「沒有人想看到這種畫面，沒有美國人會為此感到高興。」

▲▼ 卡特1978年12月10日來到橢圓形辦公室，宣布美國將在1979年1月1日與中華民國斷交。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統卡特逝世，享嵩壽100歲。（圖／達志影像／美聯社）

川普還提出毫無根據的指控，稱民主黨人「對我們的偉大美國國旗可能在我的就職典禮上降半旗一事大感快活」。

他寫道，「他們不愛我們的國家，他們只想到自己」，不過他再次沒有指名道姓說出他指責的對象。

川普似乎暗示他可能會要求在就職典禮上將國旗重新升起，並表示也「有可能」會出現降半旗，文末還寫道「讓我們看看事態會如何發展」。

然而，白宮隨後對此做出澄清。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）被問及拜登的降半旗命令是否會撤回或重新考慮時，她明確回應說：「不會。」

 
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