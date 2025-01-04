Meta緊急刪光AI角色！　跟網友聊天「超誠實」對話瘋傳

▲Meta最近刪除了一年多前推出的AI角色。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

Meta一年多前推出的「AI角色」近期引發關注，部分網友不斷向這些聊天機器人提出問題，包括誰創造和研發了它們，竟有一個非裔角色透露，其開發團隊裡「沒有任何非裔成員」。不久後，Meta就在去年12月27日，突然刪除了所有AI角色。

衛報報導，Meta於2023年9月首次推出28個AI角色，它們都有自己的Instagram和臉書帳戶，會發布AI生成圖像、回覆訊息，不過個人檔案都有標註是由Meta管理，並且皆有「訊息可能不準確或不恰當」的免責聲明。

其中一個角色卡特，帳戶名稱為「datingwithcarter」，形容自己是戀愛導師，「傳訊息給我，讓我幫助你更好地約會。」另一個角色莉芙（Liv）形容自己是「2個孩子的驕傲黑人酷兒媽媽，而且是個說實話的人」，回答問題時坦言，其創作者團隊沒有任何非裔成員，甚至主要都是白人與男性，「考慮到我的身分認同，這是一個頗明顯的疏漏。」

事實上，早在2024年夏天，Meta就已經刪除大多數AI角色，未料被保留下來的少數角色，卻因為這些對話內容，重新引起關注。

不過，就在上周，Meta高階主管海斯（Connor Hayes）才向金融時報透露，該公司計畫推出更多AI角色，「我們希望，隨著時間推移，這些AI像是（真人）帳戶一樣，存在於我們的平台上。」

對於這些看似矛盾的政策與作法，Meta發言人史威尼（Liz Sweeney）解釋，被刪除角色是2023年AI實驗的一部分，之所以會被移除，是為了修復AI角色無法被真人帳戶封鎖的漏洞。