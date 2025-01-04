花蓮太平洋燈會巨型花卉燈飾登場　2萬盞紅燈籠同步點亮

▲▼2025花蓮太平洋燈會以「百花齊放」為主題，為2025「繁花盛開」的花蓮揭開序幕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮太平洋燈會」將於1月17日至2月16日在花蓮市日出大道上盛大綻放，並將以「百花齊放」為主題，象徵花蓮歷經地震洗禮後綻放的生命力，更為2025「繁花盛開」的花蓮揭開序幕。

燈會現場將以100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動展現出璀璨奪目的迎光盛宴，呈現花蓮十全十美、欣欣向榮的景象，更象徵著花蓮13鄉鎮市的韌性與32萬全體縣民的共同努力，讓這片土地再度「繁花盛開，百花齊放」，更張開雙手邀請全國鄉親與朋友，趁著農曆春節假期到訪花蓮LongStay，共同見證花蓮的重「心」綻放。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮就像美麗的花朵，經歷過0403大地震的洗禮，大家胼手胝足讓這片土地再次花團錦簇、百花齊放。今年縣府要透過「繁花盛開」計畫，讓花蓮的每一位縣民，每個店家、部落、學校、社團，每項計畫、活動，甚至每一個角落都能綻放出新的希望，閃爍光輝。從1月17日開始的太平洋燈會將為這個計畫揭開序幕，更是大家共同努力的第一步，只要齊心協力，必能讓花蓮重新綻放光彩。而因應繁花盛開的計畫主軸，今年燈會融合音樂與藝術元素，使活動更貼近社區，也期望透過「繁花盛開」計畫，凝聚花蓮居民的向心力，攜手共創花蓮更加美麗的未來。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，今年突破傳統以創新思維，打造「全國最美燈會在花蓮」，讓每位遊客都能感受到花蓮的光影魅力。現場規劃包含多項精彩亮點，其中包括科技主燈秀「花好月圓」以現代科技與藝術結合為特色，打造出一場震撼心靈的視覺盛宴；「百花齊放」以100朵巨型花朵為亮點，將繽紛的色彩點亮夜空。每一朵花朵都由精心設計的燈光和色彩組合構成，展示出花蓮獨特的自然美和文化底蘊；「希望之牆」是由24所國小學生共同創作的彩繪燈籠牆，展現了花蓮年輕一代的創意與希望，以及「未來之光」光環境區充滿創意與未來感，透過光影與環境設計的巧妙融合，打造出一個夢幻的時空隧道。

為了讓燈會能為在地產業帶來更多效益，花蓮縣政府積極與在地產業合作，將推出多項優惠方案，鼓勵民眾在欣賞燈會的同時，也能到周邊商家消費，共同為花蓮的經濟發展貢獻一份心力。花蓮的13個鄉鎮市也將於1月17日同步點亮近2萬盞大紅燈籠，迎接返鄉遊子回家以及到訪花蓮的遊客，讓大家共同感受濃厚的佳節氛圍，更能在燈光的璀璨中，體驗花蓮的熱情與活力，讓這個燈會成為一場全國共襄盛舉的光影盛宴。



活動動請詳見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw）或花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour ）。