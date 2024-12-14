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清水服務區開幕「招潮蟹」星巴克成打卡點　5大亮點曝

▲▼國3清水服務區今正式開幕。（圖／高公局提供）

▲國3清水服務區今正式開幕，「招潮蟹」星巴克成網美打卡新亮點。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

耗資上億元改裝的國3清水服務區，今(14日)天正式開幕，5大亮點吸引不少民眾搶先逛，其中「招潮蟹」星巴克成網美打卡新亮點。

國3清水服務區新經營權由統一超得標，今年3月斥資上億元改裝，全新「清水服務區」主要建物占地超過5,000坪，規劃三個樓層並導入50個專櫃，為全台服務區之最，今天正式開幕，交通部部長陳世凱、高公局局長趙興華出席開幕活動。

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高公局表示，清水服務區全新風貌以「清水風帆 騁馳飛翔」 為主題意象，入口以「航向大海的風帆」，連結建築物主體的「船舶」意象，室內設計延續船舶概念，利用海港、船舶、高美濕地為元素設計，強化清水服務區與大海之間連結。

清水服務區5大亮點今正式開箱，包括呼應高美濕地概念的「招潮蟹」星巴克，以「招潮蟹」設計獨特的門市外觀，加上戶外平台可遠眺觀賞台中港的海景及梧棲與清水的夜景，成為浪漫放鬆的網美打卡新亮點。

另外，新風貌賣場一樓為伴手禮專櫃、二樓則有7-ELEVEN與即食即飲專櫃，三樓為美食櫃，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，新設室內手扶梯，讓用路人更容易上三樓。

▲▼國3清水服務區今正式開幕。（圖／高公局提供）

▲國3清水服務區今正式開幕。（圖／高公局提供）

商場也利用眺空區設置大型水族螢幕，與電扶梯下方螢幕串聯，並首度亮相OPEN!3D裸視牆，室內更以船艙為設計概念。

清水服務區內的14個櫃位為國道服務區首次引進，包含台中清水50年杏仁薄餅創始老店「喜利廉」、台中美味炸雞「六星炸雞」、台中米其林必比登推薦美食「台客燒肉粥」、微熱山丘及旗下新甜點品牌Smille、Beard papa泡芙等。

高公局表示，為印證台日友好，清水服務區與日本新東名高速公路清水休息站同名，雙方109年締盟為姊妹服務區，新裝修仍保有日本特色櫃位，包含來自名古屋的矢場豬排、全台唯一「東京ばな奈」TOKYO BANANA冰淇淋及特色伴手禮櫃位，供用路人多樣選擇。

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