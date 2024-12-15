2024漫月美行動熱鬧開幕　13組藝術團隊點亮鹽水小鎮時光

▲台南鹽水街區巷弄為主場的「漫月美行動」特展，14日在鹽水街區巷弄熱鬧開展，展期至2025年2月16日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年年底以台南鹽水街區巷弄為主場的「漫月美行動」特展，14日在鹽水街區巷弄熱鬧開展，展期至2025年2月16日，市長黃偉哲表示，「漫月美行動」已成為大新營地區的品牌之一，吸引全國各地的民眾皆慕名來此參觀，與台南市區的普濟燈會均為過年期間必要拜訪的燈會，讓全國旅客發掘南市美麗的一面。

文化局指出，鹽水月津港燈節是國內著名的水岸藝術燈節，並連年獲得交通部觀光署肯定。去年「月津港燈節及月之美術館」獲得交通部觀光署2023觀光亮點獎「最佳國旅潛力獎」，今年交通部觀光署台灣觀光100最新亮點，台南共有6處景點上榜，其中也包含鹽水月津港歷史街區。

文化局進一步說明，2019年市府啟動「月之美術館」計畫，以「鹽水就是一座美術館」的概念，讓月津港燈節的能量深入帶動地方深耕發展。透過「地方創生」概念，強化和地方的連結與培育新秀藝術家，打造出自身的品牌力。每年年底以鹽水街區巷弄為主場的「漫月美行動」特展，更是藝術家與地方居民一起攜手共創的成果展，為接下來備受期待的月津港燈節提前暖身。

本次展覽策展主題「時間的縫隙」，由13組藝術團隊，帶來7件新設作品，11件常設作品，包含與人氣插畫家小虎day by ericoco合作藝術裝置，作品隱身在巷弄老屋中，邀請觀眾探索生活的愉悅與感動。

本次亮點作品作品除了特別邀請來自馬來西亞知名燈光藝術家Jun Ong，其五層樓高的燈光裝置作品 《Star》於「 2016 媒體建築雙年展」獲「世界最佳空間藝術」提名。擁有建築學背景，擅於運用人造光改變人們體驗建築的方式，此次Jun Ong特別以鹽水修德拜亭歷史帶來《HALO》燈光藝術作品，以禪寺舊址的歷史意象為發想，藉由發射的光，作為啟蒙的隱喻。

此外，甫獲Good Design Award 2024大獎的藝術家辛綺帶領其艸非火藝術團隊，以連成巷糖業歷史淵源，創作《巷弄。糖光》採用「甘蔗」作為視覺，巷弄成為列柱大道，隱喻著文化群體本身的包容度，講著甜甜時代的故事。人氣插畫家小虎day by ericoco帶來《虎意麵語》，以招牌插畫角色「小虎」為主題展現小虎愉悅地享用台南鹽水意麵的情景。

值得一提的是2024漫月美計畫有4件與地方共創作品：包含歷年大受好評的王爺廟巷燈籠，儼然成為地方的節慶元素。透過月之美術館營運計畫，在地藝術團隊禹禹藝術工作室持續串連地方資源並透過策展規劃，今年度為擴大民眾參與度，依據策展主題「時間的縫隙」主題提出三種關鍵字 :「永遠」、「永恆」、「時光」，公開於社群媒體讓民眾票選，最終得票數最高之關鍵字「時光」作為本次展覽燈籠上的年度共創字體。自今年8月起，陸續與各國中小學、高中、大專校院與地方社團組織合作進行燈籠彩繪共500顆燈籠，匯聚大家共創的時光記憶。

此外由台南藝術大學造型藝術研究所劉和讓老師帶領學生呂玫慧、陸奕純與鹽水國中學生在魚鱗巷創作《向（巷）內海風》，以地方參與的形式取得資源回收物件，藉由工作坊完成作品的造形創作。

藝術家鄭元東帶來《月時獸》將抽象的時間概念具象化，並賦予其生命。時間獸的身體由五彩繽紛的數字編織而成，數字的部分是邀請民眾將自己生命中的重要時刻製作於幻彩膠片上，象徵著人們時間的流逝和無數瞬間的集合。首度設置在伽藍面前三角噴水公園的作品《歡迎光臨》以迎客松為發想，運用剪貼的手法將想像的畫面創作於椅凳，透過圖案闡述地方的故事。



文化局說，展期間月津故事館也有2檔展覽，包含具有有趣寓意的無字繪本《無聲敘事—邱宇晴個展》以及月之美術館兔娃娃計畫展覽。月之美術館日常美術課在「漫月美行動」期間，也針對6件新設作品推出6張藝術家期間限定特色卡牌，並在推出日常美術課的冬日寫生體驗以及在展期間邀請參展藝術家分享關於創作歷程的講座活動，邀請民眾看展覽搭配日常美術課遊戲，深度體驗小鎮魅力！更多精彩系列活動，請上月之美術館fb粉絲專頁查詢。

今日「漫月美行動」特展開幕活動貴賓雲集，包括議員王宣貿、沈家鳳等亦到場一同感受歡樂氛圍。