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桃園市南昌動保教育園區明開幕啟用　提供寵物義診與認養

▲桃園市動物保護處將於明（14）日上午舉行南昌動物保護教育園區開幕活動，圖為現場畫面。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市動物保護處將於明（14）日上午舉行南昌動物保護教育園區開幕活動，圖為現場畫面。（圖／桃園市動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市動保處訂於明（14）日舉辦南昌動物保護教育園區揭牌開幕，動保處長王得吉指出，園區內包括有桃園市犬貓市區認領養中心、動物醫療中心、寵物友善專區等設施，此外，現場還提供免費狂犬病疫苗暨晶片注射、寵物義診、非犬貓特殊寵物認養活動等等，歡迎喜愛寵物或動物市民朋友共同參與。

▲桃園市動物保護處將於明（14）日上午舉行南昌動物保護教育園區開幕活動，提供毛小孩優質管理服務。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市動物保護處將於明（14）日上午舉行南昌動物保護教育園區開幕活動，提供毛小孩優質管理服務。（圖／桃園市動保處提供）

桃園市南昌動物保護教育園區位於桃園區向善街120-1號，未來將設有動物保護處動物保護課、動物管制課與寵物及產業管理課，今後將提供市民各項寵物相關服務的行政園地。

動保處指出，這處位於市區認領養中心及動物醫療中心由亞洲大學獸醫學系承接運營管理，以其專業團隊協助桃園市提升公立動物收容所認養犬貓品質，中心待認養的犬貓除了有健康篩檢，還有專業老師提供寵物事先行為訓練及把關，犬貓認養後動物醫療中心可提供後續醫療及飼養行為問題諮詢，打造全國公立動物收容所推動犬貓認養流程標竿。

▲桃園市動物保護處南昌動物保護教育園區明天開幕，提供毛小孩優質環境。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市動物保護處南昌動物保護教育園區明天開幕，提供毛小孩優質環境。（圖／桃園市動保處提供）

動保處表示，明天開幕活動現場，下午1時起至4時設有免費狂犬病疫苗暨晶片注射攤位、寵物義診攤位、非犬貓特殊寵物認養攤位與園區各動保團體攤位，民眾可帶家中毛小孩到現場寵物友善專區跑跳，並接受檢打疫苗措施，想為家中增添新成員市民還可到認養中心認養犬貓之外的兔、鳥、鼠、蛇等特殊寵物。

▲桃園市南昌動物保護教育園區明天開幕，圖為現場收容與管理毛小孩設施。（圖／桃園市動保處提供）

▲桃園市南昌動物保護教育園區明天開幕，圖為現場收容與管理毛小孩設施。（圖／桃園市動保處提供）

動保處處長王得吉強調，桃園市府致力於打造動物友善城市，南昌動物保護教育園區啟用是其中重要里程碑，未來各項寵物相關業務，均移至南昌園區辦理，認領養中心將提供民眾近距離與毛孩接觸機會，歡迎民眾踴躍參觀，動物保護處會在園區提供優質服務。

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