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崑大空設系展現永續與科技能量　「海上平安」聖誕樹點亮海安商圈

▲崑山科技大學空間設計系與ESG廠商昌冠企業有限公司、弘曜國際股份有限公司及海安路商圈攜手合作，打造一座獨具意義的聖誕樹「海上平安」，點亮海安商圈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學空間設計系與ESG廠商昌冠企業有限公司、弘曜國際股份有限公司及海安路商圈攜手合作，打造一座獨具意義的聖誕樹「海上平安」，點亮海安商圈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學空間設計系與ESG廠商昌冠企業有限公司、弘曜國際股份有限公司及海安路商圈攜手合作，打造一座獨具意義的聖誕樹「海上平安」，日前台南海安路商圈封街市集活動舉辦盛大的聖誕節點燈儀式，該校多位師長及重要貴賓皆出席共襄盛舉，為商圈增添濃厚的節日氣氛。

▲崑山科技大學空間設計系與ESG廠商昌冠企業有限公司、弘曜國際股份有限公司及海安路商圈攜手合作，打造一座獨具意義的聖誕樹「海上平安」，點亮海安商圈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

空設系師生為海安商圈設計的聖誕樹「海上平安」，為團隊結合AI數據驅動生成技術，以台南海安路400年前五條港的繁榮意象為靈感，將船舟與魚網的元素轉化為設計雛形，聖誕樹採用可再利用的循環材質，並結合感應科技，能夠與周圍環境互動。設計與製作過程由師生共同參與，充分展現該系在設計與實踐上的卓越實力，不論是白天或晚上，聖誕樹所散發的光影，皆與城市的環境光與聲響交融，成為與城市共鳴的光影雕塑，不僅是一件藝術品，更象徵著台南市對於環境永續與科技創新的高度重視。

▲崑山科技大學空間設計系與ESG廠商昌冠企業有限公司、弘曜國際股份有限公司及海安路商圈攜手合作，打造一座獨具意義的聖誕樹「海上平安」，點亮海安商圈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動受到各界關注，崑山科大副校長鐘俊顏、空設系主任張郁靂及吳基正老師親臨現場，共同見證點燈儀式的盛況。此外，海安商圈理黃舜屏事長及多位市議員等重要嘉賓也一同出席，為活動增添光彩。空設系張郁靂主任表示，點亮「海上平安」，象徵台南海安商圈再次綻放耀眼光芒，並喚醒古老五條港的歷史記憶，此項作品融合設計美學與ESG理念，期望為市民與遊客帶來耳目一新的節慶體驗，並展現台南作為創意城市的無限可能。

▲崑山科技大學空間設計系與ESG廠商昌冠企業有限公司、弘曜國際股份有限公司及海安路商圈攜手合作，打造一座獨具意義的聖誕樹「海上平安」，點亮海安商圈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「海上平安」，聖誕樹將在台南海安路商圈展出至2025年2月12日，讓市民與遊客在這段期間隨時感受濃厚的節日氛圍，並近距離欣賞這件結合科技與藝術的創新之作，感受歡樂氣氛與設計的魅力。

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