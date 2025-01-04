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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共識決＝串證？陳佩琪斥「要叫王八狗屁決也行」　還特別感謝黃國昌

▲▼陳佩琪北院辦交保。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，日前遭北院二度裁定羈押禁見。妻子陳佩琪今（4日）再度於臉書發文，怒轟外界在吵「講共識決代表串證」，實在可笑至極，「共識決」是會議決議方式，「如果要定調是王八狗屁決，也尊重啊」。在文末，陳佩琪特別感謝黃國昌在父親離世的痛苦下，願意接下代理黨主席的艱巨任務。

陳佩琪今在臉書表示，昨天看到媒體上吵「講共識決代表串證」，實在可笑至極。她說，去年初憂鬱症復發，2年前第一次發病時先生已有處理經驗，剛好他也大選完，有更多時間與我互動，「這次他積極鼓勵我出門走走，到國外和小孩聚聚，他知道我這個人有了小孩陪伴，病就會好一大半，這一次他真的體貼多了」。

陳佩琪說，昨天臉書提到柯文哲的貼心要她出國找小孩，變成是全家要逃亡的羈押理由，「那時他看到名嘴的各種攻擊，怕我焦慮加劇，（柯文哲）也會多跟我聊聊」。

陳佩琪表示，之前臉書就提及，柯文哲親口跟她說沒有參與京華城任何一場決策會議，直到今年選後媒體開始熱烈討論後，他才事後去聽了整場會議的直播，但先生說左聽聽、右聽聽，他說當時會議主席和都審委員，都是提出專業判斷並陳述意見，最後也是經過討論才做出決議，他不了解這會議到底有什麼問題？

「都委會獨立行使職權，又不是市長一人關起門來決定。」陳佩琪說，所謂「共識決」是會議決議方式，這怎麼能叫串證？講「共識決」就是串證，這種說法實在有夠可笑的。

陳佩琪提到，檢察官或法官可以自己去聽聽，不叫共識決該叫什麼決？如果要定調是王八狗屁決，也尊重啊，「反正會議結果就是這樣，叫什麼決哪重要，還是『共識決』三個字定不了柯文哲的罪，才說講『共識決』就是串證？」

陳佩琪說，都審會議全程直播，公開透明的證據都在那裡，影音檔不能變造也不會翻供、串證，但現在是你們好大， 我好害怕，一切只有你們口中說的算，其他人講就是串供？ 前市長面對各界的追問，要幕僚進一步了解並回應媒體，這怎麼能叫串供？

陳佩琪表示，法律專業就是要告訴大家都審會的決議違反了哪條法律，柯文哲市長是介入了什麼？法律是無罪推論為原則，你們卻窮盡一切找對我先生不利的證據，一心只想定柯文哲的罪，羈押他， 讓他完全沒有接受公平審判的空間，我不服， 我要抗議。

最後，陳佩琪感謝一路陪伴他們的幕僚，「你們承受太多苦難了，不論黨部、基金會、協會、市府幕僚、競選總部的在職和離職的，大咖的小咖的，全部被抓來問，狠狠操一遍，有些還不只一次」我希望社會大眾都能看清楚我們是遭受到什麼樣的對待，希望司法能給我們一個公平的空間。

值得一提的是，陳佩琪最後特別感謝黨團總召黃國昌，「今天才得知他父喪，希望他節哀，也謝謝黃在父親離世的痛苦下，願意接下黨如此艱巨的任務」，也要感謝先生受難這段日子大家給的溫暖，夫妻永銘不忘。

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