柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（3日）在臉書表示，執政者以反貪腐之名行政治迫害之實，「這兩年橫跨數個縣市的政治清算案件，把綠色威權的油門踩倒底」，為此，他也要聲援民眾黨1月11日的討司法正義集會。然而，民進黨立委王定宇隨即發文點出，無論是民眾黨前主席柯文哲，還是民眾黨高虹安的涉貪案，都是國民黨檢舉的。

朱立倫在臉書提到，民進黨執政的九年，台灣人歷歷在目的是，司法看到綠色就轉彎，看到非綠就嚴查，民進黨讓台灣司法的公信力蕩然無存，當執政者挑明要武器化司法權，「以反貪腐之名行政治迫害之實，任何愛惜民主的人都應該譴責這樣的行為」。

朱立倫接著指出，這兩年橫跨數個縣市的政治清算案件，為了少數人的權力野心、政治利益，民進黨顯然已經棄守民主精神，把綠色威權的油門踩倒底，為此，他除了力挺1月11日白營主導的上街抗議活動，也大聲疾呼，「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅定反對綠色威權」。

然而王定宇對於這樣的指控則點出，事實上，「國民黨林姿妙是民眾黨陳琬惠檢舉的，民眾黨高虹安是國民黨林耕仁檢舉的，民眾黨柯文哲是國民黨鍾小平檢舉的」。

王定宇直言，涉及貪污的是藍白兩黨的政治人物，檢舉告發的，也是藍白兩黨互相認為對方涉貪有罪才去告發檢舉的，然後，國家的司法檢調依法當然要受理告發並根據證據查辦。

王定宇傻眼，「現在藍白要聯手一起上街抗議民進黨？是哪裡有毛病啊！」，他質疑，藍白要聯手遊行挺這三個貪污犯，怎麼不先把陳琬惠、林耕仁和鍾小平開除黨籍？況且藍白在國會濫權被判違憲，就乾脆修法癱瘓憲法法庭，現在倒底是誰在摧毀司法獨立？