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藍白111號召上街「釘孤支」　綠點柯林高三案：釘孤支對象在你身邊

▲▼藍白相關司法案件。（圖／翻攝民進黨團社群）

▲藍白相關司法案件。（圖／翻攝民進黨團社群）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳案，經兩次重金交保後，北院日前更裁該案4名被告「羈押禁見」，民眾黨3日號召支持者於1月11日司法節上街「釘孤支」討司法正義。對此，民進黨團指出，國民黨林姿妙是民眾黨陳琬惠檢舉、柯文哲是國民黨鍾小平按鈴申告、高虹安是國民黨林耕仁踢爆，有多少藍白的支持者還沒發現，如果111要共同發起遊行，釘孤支的對象其實是身邊的人呢？

民眾黨昨（3日）宣布，將在1月11日舉辦「還我司法正義　人民怒吼集結」活動，要和總統賴清德、民進黨政府釘孤支。「在民進黨主政8年以來，台灣的司法被民進黨踐踏得體無完膚。」民眾黨代理主席黃國昌痛批，今年1月11日，民進黨沒有資格慶祝司法節，「1月11日的司法節，是人民站出來對民進黨、對賴清德發出怒吼集結的一天，我們要求賴清德、要求民進黨政府，還給大家司法正義」。

國民黨主席朱立倫昨也聲援，今年1月11日司法節，中國國民黨全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。同時，他表示，國民黨秉持一貫的立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名。

對此，民進黨立院黨團昨整理國民黨、民眾黨相關司法案件，包含國民黨籍宜蘭縣長林姿妙因貪污一審被判刑12年半並遭停職，該案是由民眾黨前立委陳琬惠檢舉；高虹安涉詐助理費案一審判處7年4月，是由國民黨籍前議員林耕仁踢爆；而前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，則是由國民黨議員鍾小平按鈴提告，另京華城案中同樣遭起訴的沈慶京、應曉薇同為國民黨籍。

民進黨團質疑，國民黨主席朱立倫狀況外，有多少藍白的支持者，到現在還沒發現，其實111如果兩邊要共同發起遊行，釘孤支的對象，那個元兇其實是身邊的人呢？「 連藍/白兩黨廝殺的慘烈結果，也要硬蹭在民進黨頭上，這真的是太獵奇了。

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