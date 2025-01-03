基隆新建里低碳獲銀級認證　展現永續理念成績亮眼

▲基隆市中山區新建里獲環境部低碳評等銀級認證。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府長期配合環境部低碳永續家園政策，持續推動各區及里等單位參加低碳永續家園認證評等，本次中山區新建里經過書審及委員現場審查，展現里內居民合作的卓越成果，獲得「里層級」最高等級「銀級」認證。

環保局表示，中山區新建里活動中心是向民眾推廣節能電器的設置最佳示範熱點，另外里內居民合作將無菸公園牆面設計為3D立體彩繪塗鴉牆，結合各單位辦理禁菸及環境教育等活動使社區增添鮮豔色彩，並自2018年起即設立資收站每月定期整理及維護，長期持續辦理辦理資源再利用之課程。

▲里長及社區發展協會於銀級現勘審查會議報告。

同時也靈活運用里內空地，由志工合作規劃為社區農園，設置雨撲滿搭配魚菜共生系統，利用有機蔬菜配合里辦活動提供里內共餐做使用，達到低碳飲食之多重示範效果，新建里辦公處、社區發展協會及居民合作無間，長期執行低碳永續理念及環保工作成績亮眼。

基隆市環保局長馬仲豪表示基隆市正在邁向淨零永續韌性家園的目標，面對氣候變遷的挑戰，低碳社區是推動低碳永續城市的種子，永續行動要靠每一位市民支持，感謝各區公所及里辦公處低碳永續的協力合作，未來基隆市將持續精進，提高環境品質，落實淨零生活，共創幸福永續的生活環境。