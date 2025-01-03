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社會 社會焦點 保障人權

台南檢警掃蕩環保犯罪！逮91人6收押　不法獲利逾5億

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，去年8月至11月，破獲許姓犯嫌等68人涉嫌在台南多處綠能太陽光電場基地掩埋建築廢棄物後，查出營建承包商林姓男子等23人組成的犯罪集團，不法獲利共超過5億元以上，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境，日前進行掃蕩。

▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南檢警署偵辦綠能環保犯罪集團，查獲許姓犯嫌等91人，涉嫌將建築廢棄物掩埋在綠能太陽光電場基地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊偵五隊偵辦以49歲許姓犯嫌為首之組織綠能環保犯罪集團，為牟取暴利，以承包整地填土工程之名義，或未經許可的土資場，協助處理營建包商或建築業者所產出之建築廢棄物（混凝土塊、磚塊、磁磚、柏油塊、雜土等）之名，事實上則是載運至台南市安南、七股、善化等區之魚塭，以及綠能太陽光電場基地等場域，隨意傾倒或掩埋上述營建混合廢棄物，嚴重污染臺南市的土地及破壞國土環境。

▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同） ▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方報請台南地檢署主任檢察官劉修言及檢察官林昆璋指揮偵辦，於去年8月至11月間持搜索票（51張）、拘票及傳票，共計搜索57處所及傳拘68人到案，共羈押許姓犯嫌等6人，並持續向上溯源追查營建廢棄物來源，再於2024年12月13日持搜索票及傳票，至56歲林姓犯嫌等23位營建業承包商位於台南、高雄等地的27處所，執行搜索及傳詢，共查扣手機19支、契約書、載運簽收單及發票等相關證物。

全案偵訊後依違反廢棄物清理法移請台南地檢署偵辦，檢察官對林姓犯嫌等人分別處以新台幣5至15萬元不等金額交保候傳，並持續傳喚相關犯嫌偵辦中。

▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同） ▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，該起綠能環保犯罪集團，至今牟取非法利益共超過5億多元，台南市檢警專案人員，2025年1月起，將陸續蒐證並查緝妨害綠能環保犯罪集團之其他相關涉案關係人，擴大偵辦中。

▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市刑警大隊大隊長李宏倫呼籲民眾，處理廢棄物要找經政府許可、合法的清運業者及土資場，為了守護民眾的健康及維護國土永續發展，不容不法分子任意掩埋廢棄物破壞國土環境，刑警大隊將持續打擊破壞環境之組織犯罪集團，如民眾有發現可疑分子破壞環境或污染國土等不法之情事，可撥打110或向環保單位檢舉報案。

▲台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，共查獲以許姓犯嫌等91人涉嫌以建築廢棄物非法掩埋在台南多處綠能太陽光電場基地等場域，查出該環保組織犯罪集團至少不法獲利共超過5億元，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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