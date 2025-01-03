台南檢警掃蕩環保犯罪！逮91人6收押　不法獲利逾5億

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦綠能環保犯罪集團，去年8月至11月，破獲許姓犯嫌等68人涉嫌在台南多處綠能太陽光電場基地掩埋建築廢棄物後，查出營建承包商林姓男子等23人組成的犯罪集團，不法獲利共超過5億元以上，嚴重污染台南市土地及破壞國土環境，日前進行掃蕩。

▲台南檢警署偵辦綠能環保犯罪集團，查獲許姓犯嫌等91人，涉嫌將建築廢棄物掩埋在綠能太陽光電場基地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊偵五隊偵辦以49歲許姓犯嫌為首之組織綠能環保犯罪集團，為牟取暴利，以承包整地填土工程之名義，或未經許可的土資場，協助處理營建包商或建築業者所產出之建築廢棄物（混凝土塊、磚塊、磁磚、柏油塊、雜土等）之名，事實上則是載運至台南市安南、七股、善化等區之魚塭，以及綠能太陽光電場基地等場域，隨意傾倒或掩埋上述營建混合廢棄物，嚴重污染臺南市的土地及破壞國土環境。

警方報請台南地檢署主任檢察官劉修言及檢察官林昆璋指揮偵辦，於去年8月至11月間持搜索票（51張）、拘票及傳票，共計搜索57處所及傳拘68人到案，共羈押許姓犯嫌等6人，並持續向上溯源追查營建廢棄物來源，再於2024年12月13日持搜索票及傳票，至56歲林姓犯嫌等23位營建業承包商位於台南、高雄等地的27處所，執行搜索及傳詢，共查扣手機19支、契約書、載運簽收單及發票等相關證物。

全案偵訊後依違反廢棄物清理法移請台南地檢署偵辦，檢察官對林姓犯嫌等人分別處以新台幣5至15萬元不等金額交保候傳，並持續傳喚相關犯嫌偵辦中。

據了解，該起綠能環保犯罪集團，至今牟取非法利益共超過5億多元，台南市檢警專案人員，2025年1月起，將陸續蒐證並查緝妨害綠能環保犯罪集團之其他相關涉案關係人，擴大偵辦中。

台南市刑警大隊大隊長李宏倫呼籲民眾，處理廢棄物要找經政府許可、合法的清運業者及土資場，為了守護民眾的健康及維護國土永續發展，不容不法分子任意掩埋廢棄物破壞國土環境，刑警大隊將持續打擊破壞環境之組織犯罪集團，如民眾有發現可疑分子破壞環境或污染國土等不法之情事，可撥打110或向環保單位檢舉報案。