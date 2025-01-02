台東環保局科技執法揪污染行為　最高可罰款6000元

▲台東環保局科技執法揪污染行為。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局為減少棄置廢棄物污染行為對環境造成負面影響，持續執行稽查列管棄置廢棄物熱點，並運用縮時攝影科技設備執法，藉由不間斷的攝影蒐查污染環境行為事證，去年1月原列管架設12處，透過稽查後增列3處架設點，縮時架設熱點列管提升25%，總計全年查獲違反廢棄物清理法24件，亂丟垃圾10件、隨地便溺14件，罰款合計28800元；環保局提醒，罰款畢竟是促使行為人改善及維護環境的手段，期望民眾發揮公德心，避免隨意棄置廢棄物遭到罰款而讓荷包失血，共同維護台東的好環境。

台東縣政府表示，「保護環境、人人有責」政府權管單位的清掃及取締污染行為固然有效，但潔淨的市容環境不能只靠政府及有限的清潔人力來維護，還是需要民眾發揮公德心，不管您是在地的、路過的或來台東遊玩的朋友，或是汽機車的駕駛人或乘客，請將菸蒂、檳榔渣、飲料瓶罐及食品容器等廢棄物，以垃圾袋暫存，帶回家交給清潔隊清除，切勿在路邊停車休息、行經人車較少的街道或停等紅綠燈時隨意丟棄，避免污染環境，減少清潔維護的負擔，一起守護美麗的台東。

台東縣環保局指出，為揪出污染環境的行為人，維護台東的環境衛生與觀瞻，透過環境稽巡查作業，列管易發生棄置廢棄物的髒亂點，架設縮時攝影機等科技設備進行違規蒐證，且不定期檢討改善狀況及變更架設位置，一旦查有污染環境的行為人、車輛車牌號碼等事證，即依法查證，並依廢棄物清理法進行裁處，以達成改善環境髒亂、維護環境品質的效果，但環境保護還是有賴民眾的公德心，改善污染行為，共創台東美麗的環境。

環保局呼籲，大家一起來監督環境，如發現污染行為，請即時撥打24小時受理的免費陳情專線0800-066666或環保局電話(089)221999報案，或透過公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」等方式報案，並歡迎民眾提供與行為人有關的事證影片(含地點、行為、車輛車牌號碼、日期時間等)，更有利於環保局執法。