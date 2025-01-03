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身障服務再增新據點！新北市第34家「土城員林小作所」開幕

▲新北市第34家「土城員林小作所」開幕。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市「土城員林小作所」開幕，副市長朱惕之（中）、伊甸基金會董事長陳宇昭（右6）及多位議員共同出席開幕式。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市活化運用公有場地，成立第34家身心障礙者小作所，「土城員林小作所」，讓身心障礙朋友能在地就養、在地樂活。土城員林小作所今（3日）舉行開幕式，小作所地點位於土城員林市民活動中心2樓，活動中心被綠意盎然的公園包圍，內部空間則營造成高質感的居家溫馨風格，讓多位與會者不禁誇讚該處是「最美小作所」。

「土城員林小作所」由新北社會局委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，可服務20位身心障礙者。伊甸社會福利基金會董事長陳宇昭表示，每每看到盡心盡力為身障者服務的伊甸同工和老師們，自己都非常感動，做了才會明白這是件多麼不簡單的一件事，期許每一位走在這條服務路上的夥伴，「不要忘記起初的愛」。

▲新北市第34家「土城員林小作所」開幕。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市副市長朱惕之和身障學員體驗盆栽裝飾。

土城員林市民活動中心1樓空間為銀髮俱樂部，提供社區長輩參與多元活動， 2樓現為小作所，希望讓身障者能自然融入社區，並能透過課程活動，學習生活自理、促進社會參與。

新北市副市長朱惕之表示，感謝伊甸基金會多年來與市府齊心協力提供在地身障朋友更完善的照顧環境，更要感謝社區鄰里，從議員、區長、里長到發展協會許多夥伴們，打開心胸，群策群力，才能夠營造一個充滿愛且共融共好的新北市。

▲新北市第34家「土城員林小作所」開幕。（圖／新北市社會局提供）

▲開幕式表演，身障學員帶領眾人一起活力擺動身體。

朱惕之也與伊甸基金會陳宇昭董事長一起和身障學員體驗盆栽裝飾、分組進行乒乓球趣味賽，現場歡笑聲不斷。新北市議員林金結、洪佳君、江怡臻、蔡淑君、多位議員服務團隊及土城區長周晉平等人均參與開幕活動。

社會局副局長許秀能表示，新北市府積極推動運用民間公益回饋空間或公有場地活化設置，讓身心障礙朋友能就近在熟悉的環境中，接受照顧服務與生活自理能力訓練，培養自立生活能力。身障學員白天可在小作所接受各項才藝學習、作業活動，以訓練生活自理能力，將來有作業能力時，還可以轉銜到庇護工場。

▲新北市第34家「土城員林小作所」開幕。（圖／新北市社會局提供）

▲「土城員林小作所」位於土城員林市民活動中心2樓，活動中心被綠意盎然的公園包圍，環境相當好。

土城區目前已設置3家身心障礙者社區式照顧服務單位，包含土城員林與土城中央2家小作所、1家日間照顧中心，共可服務55名身心障礙者，舒緩其家庭照顧壓力。而目前新北市全市設有18家日照中心、34家社區日間作業設施（小作所）及9處社區居住家園，合計61處社區式照顧據點，可以服務1,024位身心障礙者，預計2025年將再增加5處社區式照顧據點及1家精神協作據點。

「土城員林小作所」服務對象為實際居住於新北市15歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每週一至週五提供作業活動（如園藝盆栽、代工包裝等）、社區適應、健康促進、文康休閒等課程內容，服務電話：02-8261-6235。

▲新北市第34家「土城員林小作所」開幕。（圖／新北市社會局提供）

▲土城員林小作所內部空間溫馨，讓身障學員能有個舒適的學習環境和晤談空間。

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