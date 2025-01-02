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新北改善三芝店子里簡易自來水系統　270戶居民用水更穩定

▲新北改善三芝店子里簡易自來水系統。（圖／新北市水利局提供）

▲簡水設備管線接頭老舊漏水，施工人員進行管線接頭熔接施工。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三芝區店子里小觀音山簡易自來水設備管線接頭因老舊有漏水情形，導致供水不穩定，新北市水利局補助三芝區公所328萬元進行改善工程，將總長2100公尺的4英吋HDPE管線525處接頭改為熔接、山壁新設維修爬梯、取水口新設安全欄杆，提供當地270戶居民更穩定的用水，也讓巡水員工作更安全、輕鬆。

水利局表示，店子里是三芝區內唯一全里不使用自來水的地方，居民日常生活用水皆取自大屯山腰的清泉，為確保散佈於山區的里民有水可用，故早期協助設置簡易自來水系統接引山泉水，由里長戴文福領導成立簡易自來水管理委員會，並組成一支15名成員的巡水隊，固定清理取水口、巡水路、查水管及更換漏水接頭，以穩定用水。

▲新北改善三芝店子里簡易自來水系統。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市府感謝三芝店子里巡水隊銀髮巡水員，無私奉獻的無名英雄。

店子里戴文福里長表示，因簡易自來水設備與取水口地勢高低落差大，管線接頭常有漏水情形，大型機具無法進入維修，需由巡水員背著接頭上山更換，因巡水員年紀漸長，平均年齡已超過70歲，為確保巡水員維護動線安全，及改善沿線管線設施漏水問題，因此向水利局爭取經費辦理「三芝區店子里小觀音山簡易自來水改善工程」，使水源穩定可用，解決長久以來的用水問題，提升生活品質，也讓我們巡水員工作更安全有保障，非常感謝市府補助經費。

水利局指出，簡易自來水改善施工過程，由於沿途遍佈大小石頭、崎嶇難行，全靠人工徒手搬運，將材料運輸上山施工，把管線接頭全部取代成更具彎曲抗受力，及不易漏水的矽利康材質，另外也在山壁設維修爬梯，及取水口處設置安全欄杆，如此一來，巡水隊員不用再背負著沉重的接頭管上山更換，同時有了爬梯及安全欄杆，巡水也更安全。

水利局長宋德仁說，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5,000萬的經費，致力於簡易自來水系統的佈建與改善，2024年度除三芝區之外，尚有貢寮、坪林、平溪、石門、雙溪、三峽等地區，共25處簡易自來水案已陸續完成施作。

▲新北改善三芝店子里簡易自來水系統。（圖／新北市水利局提供）

▲取水口處設置安全欄杆，巡水員巡水更安全。

▲新北改善三芝店子里簡易自來水系統。（圖／新北市水利局提供）

▲4英吋HDPE管線接頭熔接完工，不再漏水。

▲新北改善三芝店子里簡易自來水系統。（圖／新北市水利局提供）

▲山壁設置維修爬梯，巡水員巡水更安全。

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