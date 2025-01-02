北市恐怖教保員施暴！身障生10天遭痛毆6次　下顎被打到骨折

▲暴力教保員多次傷害身障者被依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區1名李姓教保員，涉嫌在身心障礙者社區日間作業設施內，出手毆打1名陳姓服務對象，導致陳男下顎骨左側骨折。陳男父親發現後，隨即向警方報案。檢警調閱監視器畫面，確認李男在10天內出手多達6次，其行徑令人髮指。士林地檢署偵結，依傷害罪起訴李男。

該設施專為18歲以上心智障礙者提供日間照護與技能培訓服務，旨在提升生活品質與社區融入。據協會介紹，服務內容涵蓋作業活動、生活操作、自理能力提升及人際互動增進，致力於為心智障礙者打造安全溫暖的環境。

然而，令人無法接受的是，這個原本應該守護弱勢的場所，卻成了受害者的夢魘。李姓教保員被控從2023年5月8日至17日期間，利用職務之便多次對陳男施暴，導致其下顎骨左側骨折，痛苦不堪。

受害者家屬發現孩子身體異常後，隨即向警方報案。警方調閱監視錄影畫面，清楚顯示李男於多個時間點對陳男施暴，相關事證確鑿無疑。受害者的傷勢亦經國立台灣大學醫學院附設醫院診斷，確認為下顎骨左側骨折。

警詢、偵查時，李男坦承犯行，供述其於多個時間點出手毆打陳男，檢方根據監視器畫面、受害人陳述等，依刑法第277條第1項傷害罪起訴李男。