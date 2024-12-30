提暫緩公告財劃法！綠嗆罷免韓國瑜　陳玉珍：跟行政機關作對？

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院20日院會三讀修正通過三大案，但國民黨卻要求選罷法、財劃法二法延緩咨請總統公布，引發民進黨團總召柯建銘痛批違憲，要求立法院長韓國瑜即刻處理，否則明日將赴法院提告，並罷免韓國瑜，「扶正地下院長」國民黨團總召傅崐萁。財政委員會召委陳玉珍回應，此舉是為了給行政機關方便、好做事情，難道柯建銘已經不是民進黨員？為什麼要跟行政機關作對？

立法院會20日三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案。不過，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍27日發文給立法院長韓國瑜，建請延緩咨請總統公布《選罷法》、《財劃法》修正條文。

對此，民進黨團總召柯建銘痛斥違法違憲，並提出3個要求，要韓國瑜今天下午立刻處理，若不處理，民進黨團明天將到法院提告，提告韓國瑜、立法院秘書長周萬來、立法院議事處長高百祥、徐欣瑩及陳玉珍；民進黨團將發動罷免韓國瑜。

陳玉珍回應，因為現在已經是年底，為了給行政機關方便、好做事情，譬如各地方議會都已通過預算，預算也要提早編列，那就乾脆明年再送過去，讓行政機關在這一年間，可以根據新的法律，好好編列後年度的預算，這是替行政機關著想，「難道柯建銘已經不是民進黨員？為什麼要跟行政機關作對？」

韓國瑜下午出席典亮慈善基金會「典亮食刻－分享溫飽愛」公益活動記者會時，面度媒體詢問，僅低調答覆「謝謝」，不願多談。