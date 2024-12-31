開戰八炯「不是壞就是笨」　陳玉珍怒：絕無持有中國身分證

▲陳玉珍開嗆八炯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

網紅「八炯」揭露有大批台灣人為錢接受中共收買、申辦中國身分證，稱逾20萬台灣人辦妥中國身分證，更質疑國民黨立委陳玉珍有中華人民共和國身分證，常跑青創基地。陳玉珍今（31日）對此回應，自己沒有中華人民共和國的身分證，只有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人？總之不是壞就是笨！

陳玉珍受訪時直言，自己從來不看八炯的影片，根本不屑一顧、不值一評，「他的Level還沒有到我需要評論的階段，像一個跳樑小丑，任意的咬人」，但既然被八炯公開點名，自己也只好被動澄清。

陳玉珍重申，自己沒有中華人民共和國的身分證，有台胞證，不知八炯是真的不懂還是要誤導國人，一個中華民國國民，即使沒有台胞證，很多地方是有落地簽的，到達時辦理落地簽，就能進入中國大陸，當然有台胞證會比較方便，因此根本不需要中華人民共和國的身分證，不知八炯是資訊落後還是要誤導國人，「不是壞就是笨！」

至於遭爆料常跑青創基地？陳玉珍回應，從沒有去過什麼青創基地，是去台商交流的活動，例如今年暑假就去過廣州、廈門、泉州等地，她非常關心台商在外生活及是否有需要協助的地方，因為現在兩岸關係不好，台商也相對辛苦。

「我是無所畏懼，不管他怎麼批評我，還是希望兩岸要交流，彼此要多了解。」陳玉珍強調，八炯的論述水準之低，只會讓她對獨派人士感到不值，因為被八炯拉低了整體素質。