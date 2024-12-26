陸「人類間質肺炎病毒」病例增　台大醫分析危險性：台灣恐受影響

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國「人類間質肺炎病毒」感染病例入冬後明顯增加，引發關注。感染科權威、台大醫師黃立民指出，該病毒在台灣本來就有，不是新的病毒，分析它的危險性，雖沒有流感、新冠病毒那麼高，但比一般感冒嚴重，還是有一定的殺傷力。中國這波流行是因為免疫負債，病毒可能也有所變異，加上國人往來大陸恐釀病毒傳播，不排除影響台灣造成一波流行。

中國疾控中心示警，中國大陸近期發生一波人類間質肺炎病毒（hMPV，陸稱人類偏肺病毒）感染，尤以14歲以下及北方省區較為明顯，讓外界憂心是不是會類似新冠疫情再來。

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疾病管制署副署長曾淑慧表示，國內有針對類流感等呼吸道病原體感染進行監測，也包含人類間質肺炎病毒。它並非新的病毒，屬於呼吸道病毒的其中一種，疾病嚴重度不是那麼高。而目前監測顯示，國內類流感仍以流感、腺病毒為最主流，人類間質肺炎病毒沒有特別增加。

台大兒童感染科醫師黃立民受訪表示，臨床觀察感染人類間質肺炎病毒的個案不少，只是以前診斷工具比較不發達，比較沒辦法診斷而被當成一般感冒，現在診斷率提升，比較容易抓到。

黃立民指出，這種病毒會比一般感冒嚴重，如果把呼吸道病毒分爲三級，第一級最嚴重是新冠、流感，第二級則是呼吸道融合病毒（RSV）、人類間質肺炎病毒，最後一級是其他一般感冒，「你要說他非常危險，其實沒有，但說不危險也不太對，是有一定的殺傷力。」

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

黃立民分析，最近中國大陸流行起來是因為免疫負債，然而若防疫沒有做得徹底，很多人感染的情況下，肺炎個案就會增加，成為警訊。且人類間質肺炎病毒屬於RNA病毒，變異性高，在中國大陸這波流行顯示可能也有些變異，如果台灣民眾往返中國大陸，使病毒傳進台灣，對於國人來說會是比較新的病毒，在免疫力打折扣的情況下，也可能造成台灣一波流行。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，人類間質肺炎病毒在兒童、老年人和免疫不全族群的感染率和嚴重度相對其他族群高。

黃高彬指出，這隻病毒的流行特性、傳播力都和RSV類似，主要侵犯小小孩，症狀包含咳嗽、發燒、流鼻涕、鼻塞，嚴重會有喘鳴，引起細支氣管發炎、病毒性肺炎等。而目前該病毒沒有疫苗、抗病毒藥物，相關治療仍以症狀治療為主。至於對台灣的影響，黃高彬認為還是要看之後的天氣狀況，如果今年是暖冬，威脅性就比較小，但如果寒流下來就要特別小心。

黃立民指出，和防範其他呼吸道病毒一樣，要預防感染人類間質肺炎病毒的建議就是戴口罩、勤洗手，也提醒呼吸道症狀患者要有疾病意識，不要自覺不嚴重，還跑去和別人近距離聊天。

根據疾管署資料，人類間質肺炎病毒病毒2001年首次於荷蘭發現，估計造成5至15%嬰幼兒因下呼吸道感染住院，且老人和免疫功能低下者可能再次感染，好發於晚冬和早春。