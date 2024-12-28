柯志恩也想補救財劃法？　黃捷揭：不敢替高雄伸張正義還選什麼市長

▲民進黨立委黃捷轟，柯志恩不敢替高雄伸張正義。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委黃捷與國民黨立委柯志恩今（28日）在高雄新車站啟用典禮同台，然而，黃捷向前建議柯志恩，跟傅崐萁講一下「補救」財劃法，柯志恩則回應，「傅崐萁哪裡是我可以講的？」對此，黃捷在社群平台怒批，柯志恩甘於當「傅隨組織」，不敢替高雄伸張正義。

《財劃法》日前在立法院藍白合作的局面下，成功完成修法三讀，然而，許多綠委指出，該法最終的修正版本，將造成預算分配導向更嚴重的南北差異，高雄市長陳其邁也發聲抨擊，高雄市是全國增幅最少的縣市，與台北在金額上，甚至差了近350億元。

為此，黃捷今日也在臉書發文表示，她今天出席高雄新車站啟用典禮時，趁著與柯志恩同台的機會，向柯志恩溝通《財劃法》對高雄的不公。黃捷接著要柯志恩跟傅崐萁講一下「補救」財劃法。

柯志恩則回應，自己也很想補救，但「傅崐萁哪裡是我可以講的？」此話一出，讓黃捷怒批，代表國民黨版本真的對高雄不好，連柯志恩都說想補救，不過，柯志恩卻甘於當「傅隨組織」，讓黨意凌駕民意。

黃捷認為，傅崐萁如此獨裁，如果柯志恩這次在《財劃法》的議題上，不敢替高雄講，那下次呢？只要攸關高雄，柯志恩是不是都不敢講？最後，黃捷呼籲柯志恩，拿出勇氣向傅崐萁抗議，並轟柯志恩「不敢替高雄伸張正義，請問選什麼高雄市長？」。