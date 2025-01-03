冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

▲冷氣團下周報到，將持續影響到下周五。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(4日)清晨仍有東北季風影響，各地感受冷，水氣減少，不過周日水氣增多，北東溼答答，下周一冷氣團強灌，影響到下周五，最冷時刻將出現在下周三和下周四，局部低溫下探9度。周日到下周一、下周四到下周五高山將有機會降雪。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨仍有東北季風影響，各地感受冷，西半部、東北部低溫約13到15度，其他地區16度，東北季風明天白天減弱，氣溫回升，北部、東北部約18到20度，其他地區21到24度。

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明天水氣減少，張承傳說明，各地大多為多雲到晴，僅大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；周日水氣增多，雲量偏多，北部有局部短暫雨，東半部、中南部山區有零星短暫雨，其他多雲到晴；周日溫度與明天類似。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一大陸冷氣團南下，天氣轉冷，張承傳表示，下周一水氣減少，北部有局部短暫雨，東半部和恆春半島有零星短暫雨，這波冷氣團將影響到下周五，前期偏乾，下周二、下周三多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星雨，下周四、下周五北部、東半部有局部短暫雨。

下波冷氣團下周一起影響5天，張承傳表示，最低溫時間點將出現在下周三、下周四，中部以北、東北部低溫約11到14度，局部地區將再低個2度，有機會到10度以下，花東約15到16度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於追雪機會，張承傳指出，周日到下周一清晨水氣增多，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會；下周四到下周五北部3000公尺以上高山也有機會降雪。