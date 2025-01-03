「史努比蛇」奧嘟嘟超萌！7-11推50款周邊　還有房子造型狗窩

▲7-ELEVEN元旦首檔集點活動推出「SNOOPY 75周年」系列周邊，其中史努比變身「彎彎蛇」超萌。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN推出元旦首檔全店集點活動，1月8日「SNOOPY 75周年」系列周邊，開發居家擺飾、寵物用品、3C周邊、生活家電、出遊包袋等超過50款商品，不但將「史努比狗窩」實體化，讓家裡萌寵可以舒適地睡覺，還配合蛇年設計50公分長的「彎彎史努比蛇」，一臉「奧嘟嘟」生氣模樣超療癒。

▲「史努比彎彎蛇」一臉奧嘟嘟模樣超萌。（圖／記者林育綾攝）

7-11自1月8日起推出可愛巨獻「SNOOPY 75周年」系列周邊，開發居家擺飾、寵物用品、3C、生活家電、出遊包袋等，超過50款商品，包含即將引爆蒐藏熱潮的66款Peanuts家族限定徽章、小卡，可搭配門簾整套珍藏，為新年居家布置換新的超萌首選。

▲▼7-ELEVEN元旦首檔集點活動推出「SNOOPY 75周年」系列周邊，超過50款商品。（圖／記者林育綾攝）

還有全球限量共1000尊的75周年模型雕像，有金裝版與經典版雙重選擇。而80公分超巨化的75周年紀念絨毛玩偶、蛇年限定「50公分彎彎蛇年史努比玩偶」。

▲全球限量共1000尊的75周年模型雕像，有金裝版與經典版雙重選擇。（圖／業者提供）

其他還有花生造型公仔磁鐵5入組、12公分水晶球時鐘、造型藍牙音箱、桌上收納櫃、造型小椅凳。還將史努比的狗窩實體化，推出「房子造型寵物窩」等豐富生活用品，為粉絲的居家、辦公環境增添新意。另外還有不用集點的史努比絨毛公仔提袋，只要加價購就能輕鬆把史努比兄弟姊妹、糊塗塌客帶回家。

▼史努比的狗窩實體化，推出「房子造型寵物窩」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN「SNOOPY 75周年」系列周邊，開發居家擺飾、寵物用品、3C周邊、生活家電、出遊包袋等。（圖／記者林育綾攝）



▲▼7-ELEVEN「SNOOPY 75周年」系列周邊，超過50款。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN「SNOOPY史努比75週年」集點活動，將於1月8日上午11點至1月19日開跑「快閃購」，消費不限金額加價即可換購一款；1月20日下午3點起至2月18日開跑集點購，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元，贈1點集點活動電子點數，集滿6點可加價購1款。若周邊在快閃購售完，將不再上架於集點購。

▼7-ELEVEN元旦首檔集點活動推出「SNOOPY 75周年」系列周邊，超過50款商品。（圖／業者提供）



●門市新春優惠

另外，7-ELEVEN門市1月8日至10日，限時3天推出「時來運轉開心價-會員滿額三重優惠」活動，方便會員到超過7000家門市購買禮盒、CITY系列、零食、糖果等指定13大類別商品享有三重優惠，第一重，每滿250元立折25元。第二重，選用6大支付工具結帳，滿1000元立折50元，可與第一重優惠並行使用，等於滿千享85折優惠。

第三重，全店購物結帳金額滿1000元，加贈好禮4選1，精選主婦最愛的PASEO三層抽取式衛生紙、年度暢銷的農心辛拉麵組、冬季必備的暖暖包組，還有限量兌換的史努比75周年限定絨毛公仔提袋。

▲7-ELEVEN門市1月8日至10日，限時3天推出「時來運轉開心價-會員滿額三重優惠」活動（圖／業者提供）



●OPENPOINT APP新春優惠



線上優惠則在1月15日至2月11日，於OPENPOINT APP推出「時來運轉刮寶趣」活動，活動期間每位會員每日可以免費玩1次，有機會抽中大獎8888點OPENPOINT紅包、1點可折抵1元現金。每日免費額度使用完還想玩的會員們，可以選擇使用2點OPENPOINT，兌換一張刮刮樂試手氣，活動期間參與APP刮寶趣活動次數最多的TOP5超級玩家，可額外獲得最高8888點OPENPOINT點數紅包。

會員邀請朋友參加APP刮寶趣活動，集滿OPEN將貼紙參加金喜加碼抽活動，有機會抽中iphone 16 pro、PS5 Slim輕型光碟版主機、Nintendo Switch OLED版主機等大獎。

▲7-ELEVEN在1月15日至2月11日，於OPENPOINT APP推出「時來運轉刮寶趣」活動（圖／業者提供）

同時滿足會員農曆春節點光明燈、補運的新年需求，即日起OPENPOINT APP 更推出10點OPENPOINT兌換「鎮瀾宮光明燈補運組暨大甲媽金身錢母」抽獎券 ，兌換期限至1月12日，換越多張、中獎機率越高，預計將於1月14日抽出50位幸運兒，每位可免費獲得市價近2千元的祈福大禮包，每組內含點燈祈福儀式、補運法會、貼身招財錢母、蛇年金牌吊飾等。

●超商肖像IP福袋

肖像IP經濟超夯！全家春節也集結多款人氣IP肖像推出福袋，包括「三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、飛天小女警、蝙蝠俠、唐老鴨、名偵探柯南」等，推出21款全新設計的多種收納組合，全系列合計限量11.8萬組，已正式開賣，售價為399至1499元，內含紅包袋、資料夾、筆記本等專屬小物，搭配限定開發的周邊，數量有限，售完為止。

▲全家肖像福袋集結「三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、飛天小女警、蝙蝠俠、唐老鴨、名偵探柯南」等21款，售價為399至1499元。（圖／全家提供）

●7-11百款福袋

7-11集結12大話題肖像，推出百款各種規格福袋，無論是人氣Hello Kitty、庫洛米、史努比、奇奇蒂蒂等，還有排球少年、航海王特別款，價格帶從499元到1888元都有，每款都能抽獎，頭獎祭出「瑪莎拉蒂348萬休旅車」2台，還有「鎮金店百萬金條」、5名「7-ELEVEN獅棒球親筆簽名球」等。

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

