全家福袋抽特斯拉、百萬現金！「三麗鷗、吉伊卡哇、柯南」全出動

▲「2025開運福袋」限量推出65萬份，12月26日起陸續開賣，每個售價249元。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家2025春節福袋出擊！集結人氣肖像角色「三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、唐老鴨、飛天小女警、蝙蝠俠、名偵探柯南」等全出動，12月26日起開賣，大獎祭出325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金等。OKmart 福袋被網友喻為「超商最高CP」，今年推出兩大系列共7款，頭獎抽黃金元寶。

▲大獎祭出325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金、電動機車等。（圖／全家提供）

●全家開運福袋249元

▲全家「2025開運福袋」每個售價249元。（圖／全家提供）

全家「2025開運福袋」限量推出65萬份，12月26日起陸續開賣，每個售價249元，內容物包括：價值250元的8種熱銷零食、飲料組合，還有機會獲得額外約250元商品卡，可換「FMC衛生紙一串」或「900ml牧場直送鮮乳2瓶」，價值翻倍。

隨袋贈品今年加入盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、編織提袋、間諜家家酒化妝包等，創造開袋驚喜，2025年1月2日前購買指定福袋，再送50元購物金。

●全家肖像IP角色福袋399～1499元

全家人氣IP肖像福袋集結「三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、飛天小女警、蝙蝠俠、唐老鴨、名偵探柯南」等，推出21款全新設計的多種收納組合，全系列合計限量11.8萬組，同樣於12月26日起於全家正式開賣，售價為399至1499元，內含紅包袋、資料夾、筆記本等專屬小物，搭配限定開發的周邊。

▲全家肖像福袋集結「三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、飛天小女警、蝙蝠俠、唐老鴨、名偵探柯南」等21款，售價為399至1499元。（圖／全家提供）

399元組合有「六角折疊收納箱與雲朵肩背袋」，以三麗鷗系列、動物方城市、吉伊卡哇、飛天小女警為主題，每組更加贈專屬保鮮盒2入。

499元組合有「名偵探柯南與基德主題的運動提袋、零錢包」。

599元組合有布丁狗、唐老鴨屁屁「造型絨毛包」，以及美樂蒂、飛天小女警「造型存錢筒」，每款再額外加贈600ml保溫瓶一個。

899元組合有「四輪手推車」，分別有吉伊卡哇、動物方城市造型。

1499元有吉伊卡哇、三麗鷗、蝙蝠俠、飛天小女警「24吋行李箱」，每一款都可愛又實用。

●首度推出「日本全家福袋」5千份

▲全家首度推出「日本全家」自有品牌福袋，售價499元，限量5000份。（圖／全家提供）



全家今年首度推出限量5000份的日本「全家」自有品牌福袋，售價499元，蒐羅3款日本全家Famimaru必買人氣零食，更有日本全家必買Convenience Wear織品，包含熱銷超過2000萬雙、木村拓哉同款中筒線襪、搶手夯品今治手帕。福袋內除了抽獎券外，另有超過台幣600元的日本全家商品優惠券，讓消費者親自到日本遊玩時可兌換使用。

●跨界聯名福袋399～799元



跨界聯名福袋今年也擴大產品組合，攜手PQI、野獸國、罐頭豬LuLu等可愛授權小物聯名，售價為399元至799元，全系列限量3.2萬組，內含多款實用好物、限量商品與加碼好禮。

「可愛授權小物福袋」售價399元，內含實用的迪士尼文創周邊小物，更加碼抽獎iPad Air。想要實用3C週邊商品，可選擇售價599元的PQI「3C新春福袋」，三麗鷗保溫提袋內含5種3C周邊產品，還加碼抽獎電動機車、空氣清淨機等多重大獎。

喜愛收藏品牌授權公仔，推薦售價799元的野獸國「2025年全家蛇年大吉福袋」，除了隨機附贈三眼怪派對特別板、史努比黑金特別版外，另加碼抽蛇年限定價值39萬的1:1死侍雕像。

罐頭豬LuLu「豬事蘋安限定福袋」售價850元，內容包含絨毛玩偶、精選盲盒、全通路獨家隱藏版商品，再加碼抽高達80公分的罐頭豬LuLu絨毛大玩偶。

▲全家2025春節福袋，12月26日起開賣。（圖／全家提供）



●全家福袋獎項

全家2025福袋，尊爵獎送出市價約325萬元的「TESLA Model X」1台，頭獎則有2組「100萬獎金」，二獎也搬出10組市價約7.7萬元的「Gogoro VIVA MIX BELT」，只要買全家開運福袋，掃QRcode登錄即抽。

「立即開獎專區」則提供World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3333枚、全盈+PAY購物金5000元、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機、「全家」專屬禮物等。

「異業優惠券」則有陶板屋、品田牧場、大心、瓦城、屯京拉麵、LINE購物、LINE WEBTOON、肯德基、必勝客、大戶屋、bb.q、屈臣氏、JINS、World gym等品牌優惠券。

★OKmart 新春蛇年福袋

▲OKmart 2025年新春福袋，價格帶為168元與799元。（圖／OKmart）

OKmart福袋開賣邁入第7年，被網友喻為「超商最高CP」、「得獎率高」的超商福袋。2025推出兩大系列，「蛇年新春福袋」5款內容物組合、「3C超值福袋」2款組合，共7款福袋讓消費者選擇，全台限量5萬個，價格帶為168元與799元，預計12月25日全台803間門市開賣，售完為止，頭獎抽黃金元寶，獎項還有實用家電、3C產品、OKmart禮券等，總價值超過30萬。

「蛇年新春福袋」售價168元，每袋都有刮刮卡，內容物兼具驚喜與實用訴求，隨機包含可樂、乖乖、阿華田、維力、舒潔、旺旺、華元、黑松等知名品牌糖餅飲料組合，從經典零食到實用日常品，滿足不同年齡層的需求，提供實用又豐富的開箱體驗，且抽獎為袋袋有獎，高CP值符合消費大眾花小錢抽好運的心情。

「3C超值福袋」售價799元，內含3款實用3C好物，總價值高達1688元到1799元，每袋都有刮刮卡一張、無線藍牙耳機，還另隨機配置「快速充電器、多角度桌面手機平板支架、三合一充電線、磁吸LED充電感應燈」等商品。

▲OKmart 2025蛇年福袋獎品超過百項，頭獎為增值性的黃金元寶。（圖／OKmart）

OKmart 蛇年福袋獎品超過百項，頭獎為增值性的黃金元寶（1兩），更有Apple iPad Air、夏普烘焙水波爐等，並與太古可樂合作福袋獎項，推出福袋專禮「可口可樂歡聚雙享料理鍋」，讓可樂迷為之瘋狂。

OKmart特別推出「尚野家 鱈魚香片燒-柴魚風味」與「正合味大片鱈魚燒」，兩項商品都有印有1億元的鈔票造型包裝，內裡則是以鱈魚為基底，製作成大片鱈魚香片燒，猶如大鈔票的外型，適合在過年送禮。