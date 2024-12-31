7-11買票「咖啡冰品買1送1」！旅遊備品、免洗褲「第2件6折」

▲7-ELEVEN推出個人旅遊備品優惠，最低第二件6折。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

為迎接歲末、春節出遊，7-11架設外出旅宿備品專區，推出個人備品最低第二件6折，同時ibon便利生活站也提供各種交通票券取購票、旅遊訂房、展覽票券優惠，憑票券還可享CITY CAFE咖啡、霜淇淋、思樂冰等「買1送1」，憑票號租借ibon行動電源享第1小時免費。

▲旅行組2件88折。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 觀察近3年旅遊風氣復甦，像是身體洗沐旅行組、口腔清潔旅行組等備品，銷售穩定成長逾2成，其中又以個人洗沐用品、免洗內衣褲等需求最多，2025年元旦起旅宿業不主動提供一次性備品，預估相關旅遊旺季相關的個人旅行組銷售可成長逾1成。

為滿足消費者外出旅遊臨時購買需求，自2025年1月1日起整合旅宿一次性備品，讓消費者購買更直覺方便，其中推薦「多芬旅行組」，1月8日起至2月4日「任選2件88折」。

▲免洗內褲任選第二件6折。（圖／業者提供）

而即日起至2月4日止「BIORY女用/男用日拋免洗內褲」、「棉花共和國免洗襪」，也有「任選第2件6折」優惠，同步販售攜帶型的「刷樂植漱攜帶包10入組-山雨」，隨時保持口氣清新。

▲7-ELEVEN「ibon便利生活站」提供各種票券取購票，並祭出憑票根享指定咖啡、雪淋霜買1送1。（圖／業者提供）



另外，7-11 透過全台門市ibon便利生活站打造便利的24小時購票、取票入口，並支援多元語言，滿足春節返鄉出遊的台鐵與高鐵交通票、台灣好行套票、全台各地知名景點、住宿、展覽等票券購買及取票服務，於ibon機台取票每筆再贈送一筆商品優惠券，1月1日至3月31日享有CITY CAFE厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾、雪淋霜49元品項、思樂冰特大杯指定品項「買1送1」優惠，憑票號租借ibon行動電源可再享第1小時免費。

業者推薦被網友譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節：空山祭」，即日起至2025年2月16日在台南龍崎區虎形山公園登場，7-ELEVEN獨家推出各式票券優惠及套票組合，於活動場地旁的7-ELEVEN「龍崎門市」使用ibon機台現場購票，現場憑票即可限量免費贈送1支現做冰品雪淋霜（限量2000支），邀請大家一同來感受探索光影藝術的無限魅力。

另針對年節送禮、觀光客買禮物需求，全台限定門市設置專屬「特色名店/伴手禮專區」，擴大導入智能作業整合平台，整合門市各項相關作業，讓門市服務人員可透過智能平板內的即時翻譯功能，與來自全球的顧客溝通零距離。

▲全家機台訂票享咖啡、霜淇淋優惠。（圖／全家提供）

除此之外，全家也祭出FamiPort機台訂票優惠，12月31日憑全家FamiPort票券，享「Let’s Café小杯單品熱美式29元」、「Fami!ce霜淇淋39元」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵49元」等多項優惠，也可至Let’s Café PLUS、大戶屋或b.b.q CHICKEN，兌換指定餐飲優惠。