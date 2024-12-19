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7-11福袋抽瑪莎拉蒂、百萬金條！12款角色任選　有酷洛米、咖波

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN「2025年蛇年新春福袋」集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-11新春福袋將於元旦起開賣！集結12大話題肖像，款式百款，無論是人氣Hello Kitty、庫洛米、史努比、奇奇蒂蒂等，還有排球少年、航海王特別款，價格帶從499元到1888元都有，每款都能抽獎，頭獎祭出「瑪莎拉蒂348萬休旅車」2台，還有「鎮金店百萬金條」、5名「7-ELEVEN獅棒球親筆簽名球」等。

▲▼7-11 2025年新春福袋抽瑪莎拉蒂。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋抽瑪莎拉蒂、百萬金條。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

●福袋開賣時間

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

7-11開運福袋、驚喜包，集結12大肖像，包括「Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇、航海王、排球少年、哆啦A夢、蠟筆小新、OPEN將」，推出6種價格帶選擇：499、699、1299、1499、1699、1888元，1月1日起全台7-11門市現貨開賣。

OPENPOINT APP則攜手法國LE CREUSET、美國康寧餐具、法國特福、膳魔師、韓國Lacuzin、ACER、LaPo等品牌，推出會員限定餐廚、小家電、3C精品福袋組合，最低市價2折就能入手，在1月1日上午11點於APP開賣。

●超萌IP開運福袋

2025年開運福袋，好入手價的療癒系組合，像是499元有「潮麻拼接手提袋+提把冰壩杯」、「28L摺疊收納旅行袋+可微波不鏽鋼餐盒」、「羊羔毛肩背手提包+提把冰壩杯」、「羊羔毛肩背手提包+可微波不鏽鋼餐盒」。

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

699元組合有「石墨烯被」、「輕量托特包+絨毛造型手機背夾」等。1299元組合有「造型公仔存錢筒+三層推車」、「造型公仔存錢筒+多功能摺疊拉箱車」。

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超人氣米奇、酷洛米等都開發多款聯名獨家商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

此次也特別跟義大利精品小家電品牌Giaretti合作，獨家開發原廠保固的IP聯名商品，包括1499元組合的廚房家電「IH觸控變頻電磁爐」、1699元組合的「11L微電腦氣炸烤箱」。

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲▼史努比、咖波等人氣IP都有。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

看好出國旅遊潮，也跟美國行李箱專家Traveler's Choice品牌合作，開發1888元組合的「28吋經典行李箱」、「28吋線條防撞行李箱」。此波無論海內外旅遊、居家布置最萌配件，全系列數量有限，售完為止。

●動漫迷收藏

為了滿足動漫迷的蒐藏心，7-ELEVEN特別推出熱血動漫「排球少年」6款499元福袋組，內含：提袋、冷水瓶、短門簾、透明小包，門市現貨開賣；另外還有4款OPENPOINT APP限定的999元組合，內涵：提袋、冰壩杯、暖手枕、壓克力磁吸相框立牌。

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN特別推出熱血動漫「排球少年」6款499元福袋組。（圖／記者林育綾攝）

奇幻冒險的「航海王」也有1299元的組合「造型公仔存錢筒+多功能摺疊拉箱車」，有魯夫、喬巴2款專屬設計。

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲「航海王」也有1299元的組合「造型公仔存錢筒+多功能摺疊拉箱車」。（圖／記者林育綾攝）

經典不敗的「哆啦A夢、蠟筆小新」也有限定的驚喜包款及專屬抽獎獎項，四大日本傳奇動漫周邊可一次買好買滿。

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

▲經典不敗的「哆啦A夢、蠟筆小新」也有限定的驚喜包款及專屬抽獎獎項。（圖／記者林育綾攝）

●新年滿額贈、宮廟隨取卡

7-11也祭出「迎新年滿額立折、滿額贈」與「7大宮廟隨取卡」雙重回饋活動，自1月1日至5日限時5天，推出指定14大品類商品「2件79折、4件75折」，使用指定支付工具滿千立折百元、單筆滿千再加贈好禮3選1，禮盒、精補品、零食、糖果、飲品等農曆春節必買商品提早買、安心又划算。

7-ELEVEN領先首創、年年必賣的宮廟隨取卡提早兩周開賣，今年擴大與7大宮廟合作「鹿港天后宮、白沙屯媽祖、南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮、松山奉天宮、旗山天后宮、艋舺青山宮」，推出7款選擇，1月1日全台超過7000家門市開賣，每張售價1200元，買一張保證獲得1288元購物金，買兩張再加贈88點OPENPOINT，回饋最高11%、等同現賺264元回饋，全台限量10.5萬張，售完為止。

2025年全新7-ELEVEN宮廟隨取卡，卡面設計分別以吉、祥、富、貴、好、運、旺7金字結合祥蛇圖騰設計，每張卡片同時也是隨身貼紙、可自由黏貼討吉利!今年每張卡再加碼1組抽獎序號，同享福袋抽瑪莎拉蒂、鎮金店黃金等豐富大獎機會。

▼7-ELEVEN攜手12大話題肖像、11大生活精品品牌，推出福袋、驚喜等破百款組合。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN攜手12大話題肖像、11大生活精品品牌，以福袋、驚喜包兩大結構，首度開發破百款組合。（圖／業者提供）

★萊爾富蛇年福袋

萊爾富超商春節福袋即日起開賣，除了可抽萬元大獎、iPhone 16，還能抽「台積電股票」共3名。

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲萊爾富金蛇福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

「金蛇年發財卡」：全台限量25萬張，每張售價100元，以平價親民、輕巧的包裝形式取勝，設計了3種隨機商品。除了有刮刮樂可立即刮大獎，刮出商品可跨店、分批兌換；還獲得序號抽「台積電股票」。

「楽玩多WAYTOFUN福箱」：全台限量6000箱，每箱售價799元。一次收錄4款獨家IP授權的隨機商品，包含史努比、迪士尼、美劇和日本動漫角色，福箱內有5種隨機組合，內容物市價價值約落在1100元至1500元，還有一張「萊爾富抽獎券」，與發財卡、福袋同享超值大獎驚喜。

福箱還加碼一張楽玩多專屬抽獎序號卡，登入序號後可抽市值約17,580元的頭獎「SONY PS5光碟版主機」（2名）、市值約2500元的「70cm超大維尼玩偶」50名)。

「2025 3C資訊超值福袋組」：全台限量2000組，每組售價799元，共有4種商品組合，每種組合內含3款隨機商品，內容物市價約落1500元到1700元。

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

萊爾富規劃於2025年的1月3日、2月3日、3月10日，下午3點在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播「台積電得獎者」抽獎儀式。

消費者可於即日起至明年3月4日期間，購買萊爾富任一春節發財卡、福袋、福箱，並於3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員，完成登錄序號，即享抽獎資格。

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