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濟州航空宣布減少國內線、國際線執飛量　最快下周開始

▲▼南韓濟州航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲濟州航空將減少國內線與國際線的執飛量。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓濟州航空2日宣布，計畫最快下周起減少國內航線執飛數量，國際航線將於1月第3周起減少航班，公司正為此作準備，以應對本周179死空難事故發生後的飛航安全擔憂。

韓聯社報導，濟州航空經營支援本部長宋京勳（Song Kyung-hoon，音譯）2日出席記者會，宣布國內線與國際線航班減少執飛數量的時間點。

在記者會上，宋京勳被問及大量機票被取消引發流動性危機的可能性，他並未正面回答，僅提及機票取消的量高於以往，但新的預訂仍在增加。

宋京勳也說，針對向罹難者家屬提供緊急經濟援助的部分，濟州航空正與家屬交換意見，「一旦討論完成，我們將協助指導準備必要文件，確保迅速提供款項」。

至於飛機維護可能存在疏失的批評聲浪，宋京勳表示，公司過去擁有大量技術精湛的維修技術人員，也提供這些人退休後繼續工作的機會，但新冠疫情大流行的關係，合約無法維持，因此有一段時間並未達到交通部建議每架飛機配備12名技術人員的標準。

此前濟州航空表示，會在3月之前減少10%至15%執飛數量，加強航運安全。2024年12月29日，濟州航空7C2216號航班在降落務安國際機場時墜毀，機上179人罹難，只有2名空服人員生還。

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