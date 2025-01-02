快訊／濟州航空失事客機「殘骸起火」！警扣押搜索務安機場、塔台

▲濟州航空波音客機在務安機場失事，其機尾殘骸2日再度冒出火勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音客機2024年12月29日從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料卻疑似因鳥擊導致起落架失靈、引擎故障，最後迫降時衝出跑道撞上混凝土牆爆炸，造成179人罹難，是近年來南韓最為慘重的空難。今（2）日，軍警持續針對失事客機進行搜索，盼能搜出死者的其餘屍塊和衣物，豈料機體殘骸卻突然起火。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓軍方空降部隊、警方警察特攻隊2日上午9時前往全羅南道務安郡望雲面的務安國際機場，針對濟州航空失事波音客機殘骸進行搜索，盼能搜出死者的屍塊和衣物、遺物，豈料下午1時57分（台灣時間中午12時57分）時，機尾殘骸堆卻突然冒出黑煙與熊熊火焰，火焰直冒天際。

為此，現場待命的消防隊員緊急使用滅火器，在1分鐘以內撲滅火勢，目前並無人原因此傷亡。報導指出，美國、南韓聯合調查團使用重裝備，前往機體殘骸處與混凝土牆，針對事故原因進行現場調查。

根據《韓聯社》，全南警察廳針對濟州航空客機事故成立搜查本部，2日派人前往務安國際機場，針對機場相關單位和塔台等進行「扣押搜索」，試圖取得空難10分鐘前塔台和機長的通訊內容、跑道尾端設置混凝土牆是否合法、事故客機的維修紀錄等相關資料。

另外，根據韓媒《YTN News》，事故客機其中一個黑盒子「駕駛艙語音記錄器」（CVR）的錄音檔轉檔工作，已於稍早順利結束，預計將投入解讀工作。