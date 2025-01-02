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2024年航空事故死亡數「2018以來最慘重」　年初年底都有恐怖空難

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲濟州航空客機降落時，衝出跑道撞上水泥牆，瞬間起火爆炸，導致179人喪生。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

航空分析公司睿思譽（Cirium）數據顯示，由於最近發生的2起空難，也就是亞塞拜然航空失事、南韓濟州航空墜毀，2024年的機上死亡人數遽增至318人，成為商業航空2018年以來最致命的一年，而且年初、年底皆發生重大失事。

2024年是商業航空6年來最致命的一年。在這一年的開始與結束，日本與韓國都因為試圖降落而發生悲劇，而降落正是飛行中最危險的階段。此前，2018年累計逾500人死亡，當年印尼獅子航空（Lion Air）一架波音737 Max失事。

2024年1月2日，在東京羽田機場跑道上，日本海上保安廳的巡邏機，撞上日本航空JL516班機，導致海保機上5人罹難，而日航379人則在大火吞噬前，全數安全逃生。

▲▼ 亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然航空J2-8243班機墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）

2024年12月底，則是接連發生2起重大空難。12月25日亞塞拜然航空一架客機墜毀哈薩克，導致39人死亡、29人生還。亞塞拜然總統表示，飛機被俄羅斯意外擊落，俄羅斯總統普丁已經為了這起「悲劇事件」道歉，但沒有承擔責任。

12月29日，濟州航空一架波音737-800疑似遭遇鳥擊，起落架故障，降落在務安機場時，以機腹高速滑行，撞上跑道盡頭的水泥牆，機上181人僅2人倖存。這不僅是濟州航空首宗失事，也是南韓史上最嚴重的民航意外。

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲濟州航空失事，也成為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

《彭博社》指出，儘管致命的航空事故依然非常罕見，但一次重大事故，就可能導致原本很安全的一年，突然淪為最糟糕的一年。此外，2024年航空事故死亡數激增，也是一次重大逆轉，因為2023年全球大型客機並未發生任何死亡事故，成為航空史上最安全的一年。

曾在香港與阿聯酋擔任航空事故調查部門負責人的斯特雷克（Darren Straker）說，最近的空難死亡人數飆升，屬於「不可預測」的範圍，他建議航空公司機組人員接受更好地培訓，應對所謂的異常事件。

目前尚不確定濟航失事的具體原因，.但在另一架濟航飛機出現起落架問題之後，南韓當局12月30日下令，針對該國另外101架波音737-800展開維修紀錄檢查。如今，調查人員也開始分析駕駛艙的語音記錄器及飛行數據設備，這些資訊將為飛機運動、飛行員的狀態與行動提供關鍵線索。

今年7大嚴重空難！　美聯社回顧航空史「最致命失事」奪走583命

 
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