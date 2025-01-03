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把握周末好天氣「冷氣團下周連襲一周」　北東濕冷

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／李毓康攝）

▲下周冷氣團連襲一周，迎風面地區將有降雨。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)東北季風影響，北台灣偏涼，周末天氣好轉，不過下周一將有冷氣團報到，且將持續影響一整周，中南部日夜溫差可達8到10度，南北溫差也可達6度。下周迎風面北部和東半部容易有降雨。

中央氣象署技正林秉煜表示，今天到明天清晨受東北季風影響，清晨偏涼，白天雲量偏多加上東北季風影響下，北部溫度約16到18度，其他地區約20到22度，明天白天冷空氣減弱，溫度回升，下波冷空氣下周一報到，強度為冷氣團等級，將持續影響一整周，中南部白天可見陽光，日夜溫差大。

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林秉煜說明，今天到明天清晨東北季風影響，感受偏涼，明天清晨依舊偏涼，溫度約14到16度，明天白天開始，東北季風減弱，北台灣略回升2度，其他地區回升1度。

下波冷空氣預計下周一起開始影響，林秉煜表示，下周一冷氣團南下，溫度將相對周六、周日下降，北台灣約16到18度，中南部高溫將從22度掉到20度，中南部日夜溫差約有8到10度，南北也有6度左右溫差。

降雨趨勢方面，林秉煜說明，今天水氣減少，雲林以南天氣好轉，僅東半部迎風面地區有局部降雨，明天各地多雲到晴，東半部有零星降雨；周日北台灣、中南部山區水氣增加，中層水氣通過，中南部山區有降雨發生。

下周一冷氣團南下，林秉煜指出，北台灣容易下雨，有短暫雨或多雲，下周二到下周三水氣減少，迎風面地區容易下雨，下周四水氣增加，北部、東半部降雨機會高。

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