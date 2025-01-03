2025年首波冷氣團下周殺到　局部低溫不到10度

▲下周冷空氣活躍，將迎接2025年首波冷氣團。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)東北季風增強，北部、東北部約14到18度，北部仍有寒意。天氣風險公司表示，下周冷空氣一波接一波，北部低溫下探11度，局部地區有10度以下低溫，強冷空氣將持續到下周五。氣象專家林得恩則表示，2025年首波大陸冷氣團下周報到，下周四冷空氣強度在冷氣團與強烈冷氣團之間。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，「2025首波大陸冷氣團，下周報到！」冷空氣一波接著一波，根據歐洲EC-AIFS今晨最新數值模式模擬顯示，下周四(9日)開始，大陸冷氣團正式南下，台灣各地有感轉冷，強度接近於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團等級之間，一直到下周日(12日)的白天，大陸冷氣團才會開始減弱、遠離，各地氣溫跟著逐步回升。

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天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日東北季風再度增強，清晨各地仍感寒意，且受南方雲系影響，各地以陰天為主，北部、東部及南部降雨範圍較廣，但累積雨量有限。白天開始，南方雲系逐漸減少並遠離，各地雲量稍微減少，不過北部及東部位於迎風面，仍以陰天短暫雨為主；中南部則有機會逐漸由陰轉多雲，降雨也將更加緩和。

氣溫方面，林孝儒指出，今天北部及東北部為14到18度，中南部及花東地區15到22度，北部仍有寒意，中南部則日夜溫差逐漸拉大。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周末東北季風將逐漸減弱，且環境逐漸轉乾，天氣明顯好轉。林孝儒分析，中南部將維持晴朗天氣，北部及東北部也可望轉為多雲到晴，僅有零星短暫雨。氣溫方面，各地白天溫度較今日回升2到4度，北部及東北部高溫約19到21度，中南部及花東約21到24度。夜間晴朗輻射冷卻效應影響，各地清晨及夜晚低溫仍偏低，低溫約15到17度，局部空曠地區或沿海、近山平地可能再低1到2度。

下周冷空氣活動頻繁，林孝儒說明，自下周一起至下周五，台灣將連續受冷空氣影響。下周一強冷空氣南下過程中，北部及東北部天氣以陰有短暫陣雨為主；後續因乾空氣移入，各地將轉為乾冷型天氣，中南部維持晴朗，而北部及東北部也可望好轉為晴時多雲的天氣。

氣溫方面，林孝儒指出，下周冷空氣強度顯著，北部市區預測低溫可探至11到12度，達強烈大陸冷氣團等級，局部空曠沿海或近山地區等再有10度以下低溫發生可能。