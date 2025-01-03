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今3地區有雨！　下週冷氣團凍6天「低溫探10度」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天（3日）東北季風影響，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天（3日）東北季風影響，清晨最低溫出現在05：15新北石碇12.5度，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中部以北高山有降雪可能。週末東北季風減弱、水氣變少，下週整週受到大陸冷氣團影響，低溫下探10度。

今天（3日）東北季風影響，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，雲林以南地區及中部山區仍有部份南方雲系的水氣影響，為局部短暫雨逐漸轉成多雲的天氣，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。若溫度與水氣配合，中部以北海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率。

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氣溫方面，清晨高雄以北、宜蘭氣溫約15-17度，屏東及花東約17-20度，白天北台灣高溫16-18度，其他地區高溫19-22度，入夜後氣溫降低，台南以北及宜蘭低溫約13-15度，其他地區低溫約16-18度，今日氣溫：澎湖16-18度、金門12-17度、馬祖10-14度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲下週有冷氣團報到。（圖／中央氣象署）

1/4(六)清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，白天起東北季風減弱，中南部日夜溫差大；水氣少，盛行風偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

1/5(日)各地早晚天氣仍涼，台灣東方有微弱低壓生成，預估往日本南方海面移動，但其為台灣帶來東北風，各地大多為多雲到晴，北部有局部短暫雨，東半部地區有零星短暫雨。

1/6(一)大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，1/7(二)至1/9(四)大陸冷氣團影響，北部及東北部整天天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；此波冷空氣偏乾冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

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