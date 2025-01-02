明起降溫轉乾！下周迎冷氣團　「全台連凍一周」跌破10度

▲下周一冷氣團南下，全台各地低溫下探11至14度，局部地區可能出現10度以下低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣一波波，中央氣象署指出，明天東北季風增強，北部及東北部降溫，明顯變涼，但下周一又有大陸冷氣團，各地有感轉冷，全台各地低溫下探11至14度，輻射冷卻效應加成之下，局部地區可能出現10度以下低溫，且影響時間持續到下周日。

氣象署預報員趙竑說，未來一周2波冷空氣，第一波從今晚東北季風增強，影響到周六清晨，北部及宜蘭低溫約12至14度，其他地區14至17度，周六白天到周日冷空氣減弱，氣溫稍微回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，下一波冷空氣在下周一南下影響，預估強度達到大陸冷氣團等級，影響時間長，持續到下周日，全台各地低溫11至14度，因環境轉乾，輻射冷卻效應明顯，局部地區可能出現10度以下低溫，注意保暖。

降雨趨勢則是逐日減少，趙竑指出，今晚到明天清晨受到南方雲系影響，各地偶有局部短暫雨，明天白天水氣減少，僅迎風面大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部轉為多雲，周末各地多雲到晴，迎風面偶有零星短暫雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周日在台灣東邊外海有個低壓生成，環境轉為東北風，因此北部及東半部仍有些降雨，但不太明顯，偶爾才有零星飄雨。下周一冷空氣南下，影響到下周日，這段期間環境都屬於乾冷的天氣型態，東半部會有短暫雨。

趙竑提到，若溫度及水氣條件配合，今晚至明天清晨中部以北3500公尺以上高山有降雪的機會，下周高山氣溫仍偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，另周六晚間到周日西半部易有局部霧或低雲，影響能見度，提醒民眾多注意。