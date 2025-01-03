再押3個月能改變什麼？　游盈隆批：檢方辦案能力不足還是辦錯方向

▲前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，檢方兩度抗告成功，台北地方法院再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案兩案，台北地院2日三度召開羈押庭，最終裁定羈押禁見。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（3日）表示，再羈押柯文哲三個月能改變什麼？現在檢方可能是辦案能力不足，也可能是辦錯方向，但犧牲被告人權，不斷延押，根本視人權為無物，台灣還能自稱人權立國嗎？

北院昨（2日）裁定表示，4位被告均有可能逃亡，且有足夠事實認為他們可能會湮滅證據或者勾結共犯和證人。此外，他們所涉及的罪行，最輕的刑期也有5年以上，因此有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因，4位被告均應予羈押。

對此，游盈隆表示，人身自由是人權之首，剝奪人身自由，是對人權最嚴厲的剝奪，等同剝奪所有一切人權。

游盈隆表示，北檢羈押柯文哲近四個月，偵結起訴，起訴證據連民進黨創黨元老、美麗島辯護律師謝長廷先生都說薄弱。再押三個月能改變什麼嗎？

最後，游盈隆直言，檢方辦案遇瓶頸，原因可能是辦案能力不足，也可能是辦錯方向。以犧牲被告人權，不斷延押，根本視人權為無物，台灣還能自稱人權立國嗎？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）