柯建銘提案立法院長改選　要把韓國瑜、周萬來、2召委送監院彈劾

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白力推的選罷法、財劃法、憲訴法修正案於20日三讀，然而，藍營憂心送出後綠營聲請釋憲，要求立法院長韓國瑜日前僅將憲訴法送出，引來綠營質疑。民進黨團今（3日）院會中也提案變更議程，要求立法院長改選。民進黨團總召柯建銘受訪時表示，民進黨團這時候不提出罷免韓國瑜就可以關門了，這是基本立場，今日議程也會列入公報，相關議事人員包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、祕書長周萬來、秘書處長、內政委員會跟財政委員會召委等等送監察院彈劾，也會到法院提告。

民進黨團提案變更議程，鑑於2024年12月20日本院第11屆第2會期第14次院會三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」、「財政收支劃分法」及「憲法訴訟法」，其中憲訴法已於2024年12月24日各請總統公布。而同日三讀通過的選罷法、財劃法，韓國瑜院長卻依本院內政、財政兩委員會國民黨籍召集委員之請，違反憲法第72條「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第五十七條之規定辦理。」的規定，逕自暫緩將已立法院院會三讀通過的法律案咨請總統公布。

民進黨團總召柯建銘受訪時表示，這是一個很基本的立場跟原則，民進黨團這時候不提出罷免韓國瑜就可以關門了，不管會不會成功，這是基本立場，不希望有一個違法又違憲的院長，坐視議事人員弄一堆怪招，憲法七十二條規定很清楚，立法院通過的法案經過復議程序，應該馬上送給總統、行政院，這是憲法規定，我問韓國瑜為何只有憲訴法，另外兩個法呢？韓國瑜回答召委說不能送。

柯建銘指出，國民黨突然發現什麼怪招，為了違法違憲的案子占領主席台兩次，舉手表決、打架完成三讀，吳思瑤在議場講得很清楚，一定會聲請釋憲，這樣的歷史大爭議，好像掌握舞台就要直接賣給中國，為何選罷法、財劃法不敢送？他們知道覆議後到公告實施前會暫時處分。

柯建銘強調，民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可，召委違法違憲，這是今日議程會列入公報，相關議事人員包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、祕書長周萬來、內政委員會跟財政委員會召委等等送監察院彈劾，也會到法院提告，這都是要做的，否則放任周萬來跟秘書處長搞鬼，立法院可以關門了。