柯文哲再押！賴清德遭轟「歷史罪人」　矢板明夫：煽動民粹的說法

▲日本媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城與政治獻金假帳案，昨日晚間再度遭北院裁定「羈押禁見」，然而，民眾黨隨即表示，要「歷史罪人」賴清德適可而止。對此，日本資深媒體人矢板明夫今（3日）表示，在毫無舉證的情況下，就認定賴清德總統介入了司法，是煽動民粹的說法。

矢板明夫提到，台北地方法院昨日晚間再度裁定前台北市長柯文哲等4名被告「羈押禁見」，對於這個裁定結果，台灣民眾黨則聲明呼籲，賴清德總統適可而止，停止用司法公器對付政敵，賴清德將成為「歷史罪人」。

矢板明夫認為，在毫無舉證的情況下，就認定賴清德總統介入了司法，這種做法，宛如中國文革時期紅衛兵擅長的貼標籤、扣帽子、潑髒水，不但是對台灣司法的巨大羞辱，也是非常不好的示範。

矢板明夫進一步指出，任何有正常邏輯的人都會想到，如果賴清德不想讓柯文哲出來，而且有介入司法的話，那麼，在一個星期前，給北院下一個指示「不要同意保釋」，所有問題不早就解決了？

此外，矢板明夫強調，賴清德若要介入司法，也不用有先3000萬、再來7000萬，這兩次交保的裁定，甚至北檢還提了兩次抗告，來來回回折騰這麼多次。

矢板明夫感嘆，這一個星期，柯文哲和民眾黨的有關人士一舉手一投足，媒體都做了詳細報導，民眾黨批評司法和執政黨的各種言論，充斥著各大媒體版面，這絕非執政黨所樂見。

然而，柯文哲之所以被再羈押，矢板明夫認為，主要原因是，北院認為，「未能解消逃亡與勾串滅證等疑慮」，且柯文哲被保釋後，元旦當天還開網路直播，與多名證人聚會交流，這樣的高調行為，也增強了疑慮。

矢板明夫怒批，柯文哲一經保釋，就有主要證人翻供，民眾黨相關人士卻不斷質疑司法、煽動民粹，這種挑戰司法權威的做法，換來了再次被羈押的結果。只能說是剛好而已。

最後，矢板明夫直言，在任何民主國家，被告對司法的判斷如果不服，可以透過法律規定的救濟手段申訴，因為根本還沒有審判，在法理上柯文哲被羈押禁見，並不代表他已經被判有罪，「在今後的司法過程中，他還有很多主張無罪的機會。現在周圍的人歇斯底里，只能自取其辱」。