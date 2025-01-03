稱柯文哲「本來就該羈押！」　她點出3關鍵喊丟人：北院荒謬至極

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

柯文哲等人交保後，北檢二度抗告，台北地院2日三度召開羈押庭，最後裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。對此，有著財經網美之稱的胡采蘋直言，「本來就應該羈押」，被告受訪、直播，實在不像樣，「北院荒謬至極，丟人！」

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文直言，這些被告「本來就應該羈押」，因為帳房在逃，而被告不斷受訪、開直播、發新聞稿，然後證人還「每天走親戚」，是在演《親戚不計較》嗎？實在很不像樣、不成體統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋更直言，這樣的行徑就是在挑戰司法、煽動民粹，「搞成這樣，北院莫名其妙、自取其辱。」她也在留言處直呼，「北院荒謬至極，丟人！」

貼文底下，不少網友留言表示，「真的不懂北院到底在想什麼」、「真的！沒看過這麼無恥的被告，掛上電子腳鐐防止見證人，結果來個證人大集會！蝦爆」、「沒看過犯罪還這麼囂張的」、「北院真的莫名其妙，放出來這麼多天」、「北院真的自取其辱，搞得自己不專業」。

台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。

北院裁定表示，4位被告均有可能逃亡，且有足夠事實認為他們可能會湮滅證據或者勾結共犯和證人。此外，他們所涉及的罪行，最輕的刑期也有5年以上，因此有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因，4位被告均應予羈押，並禁止接見通信。

►「柯文哲 vs 北檢」大鬥法！ 時間軸一次看

．未經判決確定，應視為無罪。