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柯文哲直播喊一句　遭檢方認定「隔空串證」：企圖影響公務員

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲在直播上一句「我認為公務員不會故意去做違法的事」，遭檢方認定隔空串證。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

民眾黨主席柯文哲等二度遭撤銷交保，台北地院2日再度召開羈押庭時，柯文哲與檢方在庭上展開激烈攻防，最終因柯文哲交保後在直播上的一句「我認為公務員不會故意去做違法的事」，且柯曾常言「公務員以不坐牢為原則」，看似善意，實則是卸責給公務員，且有隔空串證的高度可能。

北檢指出，柯文哲市長任內的產發局長林崇傑證稱，看柯手諭批示對京華城的陳情「怎麼做，快就好」，第一個感覺「就是不爽」，認為京華城藉此施壓，但柯是很強悍的市長，產發局只能同意。

檢方另指，柯文哲去年（2024年）5月媒體報導京華城案，曾建議時任副市長黃珊珊去找本案被告、當時同為副市長的彭振聲，柯並對彭定調京華城案「就解釋成共識決」，代表柯有串證行為。此外，檢方認為柯曾是「全國最有權勢的人之一」，對本案被告、證人具有實質影響力，柯在交保獲釋期間還曾公開在直播上表示「我認為公務員不會故意去做違法的事」，就是企圖「隔空影響公務員」，因此認定柯具有串證行為。

對此柯文哲則當庭反嗆，「公務員以不坐牢為原則」這句話是他的口頭禪，要求違法的事情不能做，怎麼會是意圖串證？柯還反批檢方偵辦本案「動作太大、下不了台，才扭曲證據解讀」，還要檢方「要關柯文哲就明講」，認為檢方邏輯很奇怪，「難道我被關進看守所，小草就一瞬間沒聲音了嗎？」

柯文哲認為，若以通訊軟體科技發達，做為有勾串之虞的羈押理由，「那台灣從現在開始，沒有『交保』這個選項」。

法官表明先前交保裁定，不認為「有勾串之虞」就有繼續羈押必要，僅在主文提醒被告注意若「不當接觸」同案被告、證人，依法會構成再行羈押事由，但法官也強調今「會重新裁定，不受先前裁定拘束」，結果改為柯文哲4人均羈押禁見。

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