小三自比「外遇歷程的天使」　冤喊已獲寬恕仍要賠40萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女子小美（化名）發生婚外情，兩人在交往期間至少發生20次性行為，憤而決定提告求償100萬元；但小美主張，事後人妻曾傳訊息向她表達感激及歉意，「原來妳是我夫妻關係外遇歷程的天使」，顯然已經寬恕她了。新北地院法官日前審理此案，最終沒有採信小美的說詞，並判她應賠償人妻40萬元較為適當。

▲小美否認與人夫阿強交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，2021年7月間因新冠疫情嚴重，她在家遠距上班，卻意外發現丈夫阿強與小美的親密對話紀錄，兩人互稱老公、老婆，互動親密，她一氣之下向丈夫攤牌並提出質問，丈夫坦承在2021年2月左右與小美展開交往，甚至私下租房子給小美居住。

人妻表示，丈夫與小美分手之後，坦承兩人在交往期間至少發生20次性行為，地點包含租屋處和北部多間汽車旅館，她自認配偶權受到嚴重侵害，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美否認與阿強有不正當關係，並強調人妻提起本件訴訟，已經超過法律規定的請求權時效；再者，事發之後，人妻曾傳訊息說「原來妳是我夫妻關係外遇歷程的天使」、「在這裡，我想跟妳說聲抱歉及感謝」，不僅沒有責怪她，反而向她道謝、說抱歉，顯然人妻主觀上並無受到侵害的感受，且已經寬恕她了，應視同已經拋棄對她侵權行為的請求權利。

不過，新北地院法官認為，是否超過請求權時效，要看人妻究竟是在什麼時候抓包丈夫外遇，但關於這個時間點，人妻和小美的說法不同，依法應由小美舉證，然而，小美並沒有提出任何事證證明，因此，這部分無法採信她的說詞。

法官表示，小美主張人妻已經寬恕自己，但她拿出的對話內容是不完整的片段，無法僅憑前後文完整了解對話內容全貌，有些語句更是令人難以理解，所以也無法僅憑這些對話內容，就認定人妻已經原諒她了。

法官檢視現有證據之後，沒有採信小美的說詞，考量到雙方的身份、地位、經濟能力等因素，最終判她應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。