基北北桃聯手打擊噪音車　元旦起加強取締改裝排氣管

▲新北、基隆、臺北及桃園環保局、警察局及監理單位將聯手合作，自元旦起加強取締未經監理登記的改裝排氣管車輛。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局2024年11月30日下午參與由基隆市環保局主辦之「基北北桃環保交流合作平台」第7次會議，鑒於2025年起改裝機車排氣管將列為檢驗項目，以加強源頭管制噪音車，會議中決議新北、基隆、臺北及桃園環保局、警察局及監理單位將聯手合作，自元旦起加強取締未經監理登記的改裝排氣管車輛，範圍涵蓋四市相接鄰之主要道路、噪音車陳情熱區，並採取夜間攔查、科技執法等措施強化聯防，共同守護民眾居住生活安寧。

環境部和交通部自2025年起推行改裝排氣管認證制度，將排氣管設備列為檢驗項目以加強源頭管制，改裝排氣管須經合法業者辦理及繳交查驗改（加）裝設備之統一發票，經公路監理機關檢驗合格辦理變更登記，並應使用經環境部噪音管制認證系統對應該機車型式之排氣管。屆時未認證通過且經檢測不合格者，最高將罰新臺幣5,400元。

新北市環保局長程大維指出，為使噪音車取締發揮更佳效果，繼2023年及2024年暑期基北北桃聯合執行「麥噪」專案及2024年11月新北環保局和警察局再推出「靖音專案」，加強夜間查緝，在環警攔查合作至目前為止已當場告發噪音車共3,663件。本次合作平台會議，基北北桃四市也決議將聯合稽查，針對使用未經監理機關變更登記改裝排氣管加強取締。

▲「基北北桃環保交流合作平台」第7次會議合影。

環保局說明，新北市2024年申請免費審驗替換用排氣管登錄案件數達1萬餘件，登錄數量達全國最高，預計在2025年3月前全數完成登錄件檢測及認證。2025年起不再受理免費審驗，車主須自費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，通過後再至公路監理機關辦理車輛檢驗變更登記。

環保局提醒民眾，2025年起未使用經認證排氣管者，將依《道路交通管理處罰條例》第16條1項1款處以新臺幣900至1,800元罰鍰。另外，即使是經認證的排氣管，若因不當使用或破損造成噪音，經科技執法判定超標，亦將依《噪音管制法》處罰新臺幣1,800到3,600元。

環保局進一步表示，為了有效打擊噪音車，基北北桃持續向環境部建議修正法規，提高罰金和增加吊扣牌照等加強行政處分作為。此外，民眾可透過「環境部」網站檢舉噪音車輛，環保局將主動聯絡車主進行檢測，若檢測結果顯示噪音超標，車主將面臨處罰並要求改善。