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桃園取締改裝機車！新制首張罰單出爐　噪音猴撞名「詩仙」挨罰

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查，在新屋區永安漁港取締改裝噪音車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查，在新屋區永安漁港取締改裝噪音車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局於今（1）日凌晨，會同環保局在新屋區永安漁港周邊道路執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查，總計攔查60餘部汽機車，其中5輛機車車主改裝非原型式排氣管，警方立即依道路交通管理處罰條例新法，開出第一張機車改裝排氣管之罰單，這名違規車主居然與詩仙同名同姓，讓取締員當場傻眼，環保局指出，違規車主將面臨1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查，在新屋區永安漁港取締違規改裝機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查，在新屋區永安漁港取締違規改裝機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方昨天跨年期間仍於永安漁港聯外道路以口袋攔截方式，在永安漁港、新港路、海螺館、停車場等易危險駕車熱點梭巡，以防制危駕車或噪音車擾民。凌晨零時10分許，員警在永安漁港路口發現李姓男子機車聲音過大，經攔查後，發現該機車有改裝排氣管事實，會同環保局人員再次檢測確認違規，針對李姓男子開出一張「機車改裝非原型式排氣管」罰單，這張罰單可能是今年全台新年首張罰單。

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查，在新屋區永安漁港取締改裝機車，違規車主居然與詩仙同名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查，在新屋區永安漁港取締改裝機車，違規車主居然與詩仙同名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，李姓男子姓名居然與詩仙同名，李姓車主則苦笑以對。同時段勤務中，警方及環保局人員總計取締無照駕駛違規7件、闖紅燈5件、改裝排氣管未依規定申報登記5件，噪音檢測不合格13件。

市警局交通大隊長李維振表示，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，新修正之道路交通安全規則，已將更換非原型式機車排氣管納入公路監理機關應辦理變更登記項目，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，應經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記，以達到源頭管理目的。違者除警方將依「道路交通管理處罰條例」規定，處汽機車所有人新台幣900元以上1800元以下罰鍰外；如有噪音值超標，環保局亦將依「噪音管制法」處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局昨晚會同環保局聯合稽查汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市警局交大強調，新法通過後警方將持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，亦結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，以遏止改裝噪音車輛，還給市民清靜生活空間。

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桃警環保局聯合稽查噪音違規車主詩仙同名

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