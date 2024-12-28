沒起身敬酒！員警「被狂拍臉頰」羞辱　北市警局所長慘了

▲北市文山一分局萬芳派出所林姓所長，被爆在餐敘上打下屬臉頰。（圖／翻攝自台北市政府警察局官網）

文／CTWANT

警紀又出問題！台北市文山一分局萬芳派出所林姓所長，上個月餐敘飲酒時，期間大夥向長輩友人敬酒，因為一名下屬沒有一同起立致意，竟連續出手打對方臉頰，該名員警備感羞辱，事後向上層反應。對此，督察室已介入調查，確認案情屬實，目前已處分林姓所長。

知情人士向《中時新聞網》爆料，萬芳派出所11月29日晚上在一處餐廳舉辦迎新餐敘，許多重要人士均出席，包含分局長官、民間友人等，席間分局長官和林姓所長共同舉杯向「爐主」敬酒，但有一名員警卻未起立，所長疑似酒後情緒高漲，當眾連續數次拍打該位同仁的臉頰。

事隔2個禮拜，該名被打臉的員警依舊耿耿於懷，覺得受到羞辱，氣得向分局反應。文山一分局收到申訴後，在本月16日受理立即啟動調查，並訪問多名在場同仁，均表示有目睹林姓所長動手，經查確有其事；

文山一分局指出，該名員警雖未提公然侮辱、傷害等刑事告訴，亦不提出霸凌申訴，但仍將秉公查處，針對林姓所長酒後言行失檢，除了深感自責，也對林員核定行政處分，並將列案例加強宣教。

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