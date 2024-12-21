噪音車注意！南投新增7處聲音照相抓炸街車

▲噪音車注意！南投宣布將新增7處聲音照相抓炸街車。（示意圖／資料照片）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

為遏止「噪音擾寧」問題，南投縣環保局去年向中央爭取經費設置2處聲音科技執法設備，今年度再爭取7套固定式聲音照相科技執法經費，規劃於草屯鎮中正路、南投市八卦路、埔里鎮中山路、名間鄉員集路、中寮鄉永平路、水里鄉中山路、國姓鄉中正路等7處設置固定式聲音照相。

環保局指出，這7處分別在南投縣主要道路或觀光路線上，不乏有競速行為，除了噪音問題外更有安全之虞，設置固定式聲音照相科技執法，希冀可改善縣內噪音擾寧現況。

▲環保局統計今年度迄今告發通知件數已達543件，告發金額為71萬9100元，相較去年告發數提升84%，裁罰金額提升43%。（圖／記者高堂堯翻攝）



聲音照相科技執法以「速限每小時50公里以下道路，管制標準為86分貝；速限每小時50公里至70公里之道路，標準為90分貝。」為原則，若超過噪音管制標準依據「噪音管制法」可處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，超過夜間10時則一律處最高新台幣3600元，請民眾加以留意避免荷包失血。

環保局也統計前年度南投縣機動車輛噪音告發通知件數為295件，累計金額為50萬2200元；今年度迄今告發通知件數已達543件，告發金額為71萬9100元，相較去年告發數提升84%，裁罰金額提升43%。