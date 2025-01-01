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2025桃園跨年晚會湧入19萬人　環保局徹夜清運迅速復原

▲桃園跨年晚會昨晚湧入19萬人，凌晨散場後，市府環保局投入大量人力協助清運現場垃圾。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園跨年晚會昨晚湧入19萬人，凌晨散場後，市府環保局投入大量人力協助清運現場垃圾。（圖／桃園市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2025桃園跨年晚會在韓國藝人、知名歌手接力演唱，湧入19萬粉絲到場共同迎接2025年到來，今（1）日凌晨1時許人潮散場後，市府環保局投入大量清潔人員漏夜展開清理作業，上午不到7時許完成清理。環保局統計總共清出約3.6噸一般垃圾及1.2噸資源回收，讓市容在最短時間恢復清淨原貌。

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，市府環保局投入大量人力清運垃圾。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，市府環保局投入大量人力清運垃圾。（圖／桃園市環保局提供）

環保局局長陳世偉指出，跨年晚會於凌晨1時許在高鐵桃園站前廣場圓滿落幕，因應大型活動衍生垃圾問題，市府環保局與觀旅局共動員150名清潔人員、清潔車輛15輛，冒著低溫寒風徹夜掃街、清運垃圾。總計清運出3.6公噸一般垃圾及1.2公噸資源回收。

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，市府環保局投入大量人力進行場地清理。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，市府環保局投入大量人力進行場地清理。（圖／桃園市環保局提供）

陳世偉表示，清潔同仁們於昨天下午起就陸續進駐會場，隨時在現場巡邏、整理環境，凌晨時分晚會結束後，犧牲睡眠時間加緊清運垃圾，僅僅數小時就完成清理作業任務，恢復整潔市容也還給市民乾淨原貌。

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，市府環保局投入大量人力清理，清晨不到7時恢復完整清淨原貌。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，市府環保局投入大量人力清理，清晨不到7時恢復完整清淨原貌。（圖／桃園市環保局提供）

環保局強調，新年度仍持續宣傳各項環保政策，另外，也希望集結市民力量，在節水、節電、源頭減量、惜食、使用綠色運輸等各面向，於日常生活落實淨零行動，實現更舒適、永續居住環境而共同努力。

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桃園跨年晚會環保局清運垃圾恢復原貌

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