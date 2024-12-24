花蓮強震疑困砂卡礑…新加坡夫妻失聯265天！家屬聲請死亡宣告獲准

▲新加坡澳籍夫妻在0403大地震期間來台觀光，受困太魯閣國家公園失聯。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

文／中央社

0403強震重創太魯閣國家公園，一對澳洲籍新加坡夫妻疑似受困砂卡礑步道內，因搜救困難經家屬同意暫停搜救，家屬日前向法院提出死亡宣告獲准，希望未來能繼續搜尋。

澳洲籍新加坡夫妻4月3日前往太魯閣國家公園區內遊玩，碰上地震後失聯，從2人搭乘的觀光巴士內錄製的影像顯示，他們在砂卡礑站下車。

花蓮縣消防局搜救人員結合義消，根據時間、一般人腳程推測，2人可能在砂卡礑步道約1.5公里處的五間屋附近，因位處崩塌點，多次搜尋未果，還遇到土石崩落，震後12天經家屬協議，暫停搜救行動，待有明確事證後再重啟。

失蹤新加坡夫妻的家屬日前赴花蓮，向花蓮地檢署請求協助聲請確定2人死亡及死亡時間等，附上2人事發時下公車影像截圖、相關新聞資料等，由檢方向法院提出聲請獲准。

▲新加坡夫妻確認於砂卡礑步道下車。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

花蓮地院綜合各項事證，認定新加坡夫妻4月3日遭遇災害失蹤至今，確定死亡，死亡時間為4月3日下午12時。

花蓮地檢署昨天與家屬召開臨時偵查庭，向家屬說明死亡宣告的相關法律規定，並交付死亡宣告裁定暨確定證明書。

雖然已宣告死亡，家屬仍表達，希望未來能繼續尋找2人行蹤。

花蓮強震導致傷亡，其中砂卡礑步道罹難人數最多，包括新北市游姓一家5口、21歲胡姓女子以及宣告死亡的新加坡夫妻共8人。