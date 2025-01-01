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像中樂透！夫妻多年不孕再拼一次　聖誕節產下健康女嬰

▲聖誕佳音！門諾、禾馨宜蘊助黃姓夫妻克服挑戰迎接健康女嬰。（圖／門諾醫院提供，下同）

聖誕佳音！門諾、禾馨宜蘊助黃姓夫妻克服挑戰迎接健康女嬰。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一對黃姓夫妻結婚8年求子若渴，健檢沒發現大問題，卻一直無法順利受孕，心急的媽媽甚至做縮胃手術瘦身備孕，仍等無好消息。最終透過「門諾醫院」與「禾馨宜蘊生殖中心」聯手合作，夫妻倆終於在聖誕節當天喜迎新生命。黃太太興奮得說：「女兒活潑又健康，盼望了多年一舉得女，像中樂透一樣開心」。
 
37歲的黃先生笑稱：「就叫女兒小樂透，好happy！」他表示，夫妻倆都愛孩子，結婚8年感情好，健檢也沒發現大問題，卻一直無法順利受孕；求子過程中、西醫調理都試過，量測基礎體溫、精準計算排卵期，嘗試多次仍未成功懷孕，最後只能選擇吃中藥調理身體。還好年初到門諾醫院健檢看到院方與「禾馨宜蘊生殖中心」有合作，才重新燃起希望。

▲聖誕佳音！門諾、禾馨宜蘊助黃姓夫妻克服挑戰迎接健康女嬰。（圖／門諾醫院提供，下同）

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抱著剛出生的女兒 黃太太直呼真的是最美的聖誕禮物。
 
開心得女的黃太太說：「沒想過要放棄！」她表示，3年前縮胃備孕後月經失調，後續進行人工受孕又失敗，心灰意冷時得知門諾醫院與禾馨宜蘊聯手提供花、東不孕夫妻治療服務，她拉著先生再拚一次。夫妻倆受孕過程中共北上4次，其他如諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等都在門諾醫院進行，少了兩地奔波，更能專心備孕。
 
黃太太說，到禾馨取卵時由副院長何信頤醫師親自診療。過程中，何醫師耐心地解答夫妻倆的疑問，讓她在每個環節都感到安心。最終，取出3顆卵子，經挑選後僅有1顆卵子合格，原本心想這次會不會又沒消沒息了？直到回門諾檢查，院方告知成功受孕，她開心直呼：「實在太幸運！」由於丈夫是職業軍人遠調外島，懷孕過程她邊工作、邊安胎不怕辛苦，孕期間也曾短暫出血，還好有醫療團隊諮詢、治療，讓她有驚無險成功產女。

▲聖誕佳音！門諾、禾馨宜蘊助黃姓夫妻克服挑戰迎接健康女嬰。（圖／門諾醫院提供，下同）

37歲的黃先生笑稱：「就叫女兒小樂透，好happy」！
 
門諾醫院產科主任蔡啟智表示，這是第一個門諾與禾馨宜蘊生殖中心合作的成功案例，後續還有3對夫妻正在孕期中。事實上人工生殖最繁瑣的是一連串的諮詢、檢查、用藥等，到成功受孕前跑個十幾次醫院很正常，如今在地就能做好基礎檢查，花東的產婦只需到台北取卵、植入以及最後結案，省下舟車勞頓之苦，更能專心備孕。
 
門諾醫院與禾馨宜蘊生殖中心自2023年啟動橋接計畫，提供花東不孕夫妻治療服務，由門諾醫院進行諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等，禾馨宜蘊生殖中心則負責人工生殖技術，盼兩院合作下，能為備孕夫妻量身打造更適宜的懷孕方案。

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