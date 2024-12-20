退休夫妻飯後在海邊散步「突然倒下」雙雙死亡　離奇死因出爐





▲老夫妻度假突然死亡，驗屍結果出爐。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一對老夫妻到加勒比海島嶼度假沒想到卻雙雙喪命，2人在海邊散步時，76歲男子福斯特(David Forster)突然心臟驟停倒地，妻子羅莎琳(Rosalind Forster)因為太過震驚也出現急性休克反應，後來都被宣告身亡。

這對夫妻今年3月在度假天堂卡里亞庫島(Carriacou)當地海灘Paradise Beach散步，2人正要返回下榻飯店途中，福斯特突然心臟驟停倒地，妻子羅莎琳沒多久也跟著陷入昏迷，女兒與女婿幾分鐘後抵達現場時，發現民眾正在急救2人。

調查結果顯示，福斯特因為患有心臟疾病，之前曾裝設心臟節律器，他在海灘上心臟病發時，不小心掉入身旁的淺水海域中，被施以CPR30分鐘仍被宣告身亡。

陷入昏迷的羅莎琳則被緊急送醫，於當天稍晚也被宣告身亡。驗屍發現羅莎琳是因為急性休克反應，導致胃中物意外進入呼吸道死亡，福斯特則是死於心臟驟停時的溺水。

當地媒體報導，這對夫婦都已經退休，與家人一起居住在英國泰恩河畔紐卡斯爾區(Newcastle-upon-Tyne)，事發時剛與女兒和女婿吃完午餐，沒想到海灘散步時發生意外。驗屍官也為這2起不幸事件對家屬表達哀悼。