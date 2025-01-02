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台中跨年驚見「屁孩群」爬屋頂看煙火！網酸：猴子也要慶新年

台中跨年驚見猴王爬屋頂，人潮爆滿上演驚險追煙火秀。（ 圖／翻攝畫面）

▲多名男子為了想近距離觀看煙火，竟攀爬欄杆或牆壁，接著跳到中央公園的廁所屋頂上。（ 圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市2025跨年晚會，2024年12月31日在水湳中央公園盛大舉行，吸引超過20萬人次參與，隨著中央球場人潮爆滿，市府緊急發布警報呼籲民眾勿再進場，避免發生踩踏意外，但仍有一群男子無視安全，為了近距離觀看煙火，竟攀爬欄杆並跳上中央公園的廁所屋頂，這一危險舉動讓現場群眾瞠目結舌。

有目擊者在社群平台「爆料公社」發文，描述當晚跨年現場內場早已客滿，許多民眾因無法進場而聚集在場外，不料，有1名被稱為「猴王」的男子，發現廁所屋頂可以提供更好的視野，便帶頭攀爬圍欄，並號召其他人跟隨，影片顯示，多名男子接連爬上屋頂，站在狹窄的空間上等待煙火，讓不少網友直呼太危險。

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該網友也在貼文中諷刺表示：「廁所屋頂應該不是設計來讓人站的，但這些『小猴子』似乎毫不在乎，反正壓到下面的人也只會跑掉。」此言論引發網友熱烈討論，不少人嘲諷這些男子的行為，稱像「下山的猴子」，還有留言戲稱：「猴子爬高處看煙火是正常操作，動物園常見場景。」甚至有人調侃：「跨年當天台灣街頭的8+9猴果然特別活躍。」

目前，市府尚未針對此事件作出回應，但不少民眾表示，這些不安全的行為不僅危害自身，也可能對現場其他人造成風險，應加強跨年活動的現場安全管理與疏導措施，台中市警方也呼籲民眾遵守規定，切勿做出危險舉動，以免樂極生悲。

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