失智婦離奇失蹤2年！鄰居用Google地圖助破案　荊棘叢中成冰冷遺體

▲婦人的最後身影。（圖／X）

圖文／CTWANT

德國一名患有阿茲海默症的老婦人於2020年離奇失蹤，當時她的丈夫才轉過身曬衣服，豈料下秒老婆人間蒸發，失蹤從幾周變成了幾個月，然後幾個月變成了整整2年，再也沒有人見過她，豈料Google街景攝影車到當地拍攝的時間剛好是失蹤那天，鄰居發現後，檢查了街道的照片，看到當時婦人從家穿過街道，調查人員追蹤了路線，最後在荊棘叢中發現了屍體。

據《每日鏡報》報導，近日有節目分享了這起事件，患有阿茲海默症的蘭德里厄（Paulette Landrieux）當年83歲，平時與丈夫塔雷（Marcel Taret）相依為命，有時蘭德里厄會在沒有告訴塔雷的情況下就離開，他常常必須去把她帶回家，2020年11月2日，塔雷讓蘭德里厄獨自待了幾分鐘，這樣他就可以先曬衣服，豈料這是他最後一次見到老婆，當塔雷轉過身後，發現對方消失得無影無蹤。

塔雷發現後相當慌張，他從一個房間到另一個房間尋找妻子，隨後他搜查了房子外面，但蘭德里厄不在那裡，他甚至造訪鄰居，但仍然一無所獲，他焦急的報了警，不到1小時後，看到一架搜救直升機在家上空盤旋，他鬆了一口氣，確信無論如何很快就會看到妻子。

豈料當夜幕降臨，仍不見蘭德里厄的蹤影，沒有人知道她在哪裡，幾周變成了幾個月，然後幾個月變成了整整2年，塔雷基本上已經接受了事實，但一個令人難以置信的巧合解開了謎團，蘭德里厄失蹤的那天，剛好Google街景攝影車到當地拍攝，鄰居於2022年發現後聯繫了塔雷，並檢查了這對夫婦居住的街道的照片。

在照片中，可以看到蘭德里厄從她家穿過街道，而塔雷正在曬衣服，調查人員追蹤了婦人行走的路線，他們在荊棘叢中發現了屍體。節目推測，她很可能被困在那裡，也不能與任何人交流，最後就在原地死去。

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