ASML遭股東「集體提告」！2024下半年股價暴跌逾3成

▲全球最大半導體設備商艾司摩爾ASML，遭股東發起集體訴訟，指控艾司摩爾沒有公開供應鏈的真實狀況。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台積電相當倚重的全球最大半導體設備商艾司摩爾ASML，近期遭股東發起集體訴訟，指控艾司摩爾沒有公開供應鏈的真實狀況，以及半導體產業的景氣，營造客戶需求良好的假象，導致股價下跌，使得投資人蒙受損失。

艾司摩爾為台灣晶圓代工龍頭台積電的重要設備供應商。回顧艾司摩爾2024年股價，上半年隨著AI熱潮漲幅高達48%，7月更一度飆破1000歐元關卡，但下半年就開始熄火，股價幾乎每況愈下，尤其下半年重挫超過3成，回吐上半年的漲幅。

綜合《GuruFocus》等外媒報導，股東指控艾司摩爾未如實揭露供應商的真實情況有多糟糕，也並未強調半導體市場復甦步伐緩慢，並質疑艾司摩爾營造利多假象，卻將大局的經濟波動，以及半導體技術等出口限制變嚴格後，可能擴大的風險等不利因素排除在人們視線之外。

不滿的股東認為，艾司摩爾發布誤導性聲明，且未能披露有關半導體行業困境的關鍵資訊，讓投資人誤以為公司已經掌握良好的客戶需求，進而造成投資人出現損失，因此提出集體訴訟。

艾司摩爾股東委託知名證券律師事務所The Gross Law Firm發起集體訴訟，呼籲從2024年1月24日至2024年10月15日投資艾司摩爾、損失超過10萬美元的股民，都應該挺身而出參加訴訟。該團隊並未公開目前已掌握多少投資人打算提告。截至目前為止，艾司摩爾也沒有針對此事發表看法。

事實上，去年艾司摩爾就曾遭好萊塢市消防員養老基金為首的股東發起集體訴訟，批評艾司摩爾及其高管對於全球半導體業面對的問題到底多嚴重、復甦程度、預期的成長，以及客戶需求的真相，全都誤導投資人。

只不過在去年11月底，艾司摩爾重申長期營運樂觀，預期到2030年營收約落在440億歐元至600億歐元，毛利率約為56%至60%，其中財測高標600億歐元是今年300億的1倍。

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