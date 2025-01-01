香港跨年夜15.6萬人次入境　77%都是來自大陸

▲維多利亞港跨年煙火。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港維多利亞港跨年夜當晚舉行倒數煙火表演，吸引大批旅客訪港，據統計，跨年夜入境的15.6萬人次旅客中，來自中國大陸就佔了77%，羅湖口岸更為此延長服務時間至凌晨2時。

根據香港電台報導，港府表示，12月31日入境的旅客共15.6萬人次，其中大陸旅客約12萬人次，佔總入境旅客77%。大型活動方面，晚上在維多利亞港舉辦的跨年倒數煙花匯演，吸引超過40萬人次欣賞。

港府提到，為了因應活動實施，政府進行了特別通關安排，包括羅湖口岸清關服務延長至元旦日凌晨2時，以及深圳灣口岸的旅客及客車清關服務通宵運作，期間整體口岸運作及交通維持暢順，秩序良好。

短途跨境巴士服務和接駁口岸的特別通宵巴士線也加強服務，同樣運作暢順，有效疏導跨境人潮。

旅行團方面，根據旅遊業監管局的資料，跨年夜及元旦假期約有220個大陸入境旅行團訪港，涉及旅客約7200人次，當中過夜行程佔約72%，旅行團的秩序整體良好。

對於未來跨年會否再延長口岸運作，香港保安局長鄧炳強說，必須考慮許多因素，包含有幾個關口需延長服務，還有延長多久，必須視乎需要性、必要性，以及資源運用。